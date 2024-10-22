Украина готова к решению конфликта при одном условии: Ермак назвал варианты

Финляндия сыграла неоценимую роль в создании платформы для оценки экологического ущерба, нанесенного войной в Украине.

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Украина готова к разрешению конфликта / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Википедия

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Украина призывает мировое сообщество, в частности Финляндию, к совместным усилиям для достижения стабильного и справедливого мира с учетом экологической безопасности и восстановления Украины.

"Третий год войны России в Украине подходит к концу. В течение всего этого времени наши союзники в Европе, Америке и других странах демонстрировали решимость и силу, поддерживая нашу борьбу за выживание нации", - отметил Ермак для издания Hufvudstadsbladet.

Он отметил, что скоро приближается тяжелая дата - 1000 дней войны. И сейчас международные усилия по обеспечению мира активизировались, как никогда до этого. И несмотря на продолжение боевых действий в Украине, дипломатические усилия, направленные на прокладку пути к миру, не ослабевают, а Финляндия стала на этом пути "верным и неутомимым партнером" Украины.

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Что известно о плане победы Зеленского / Инфографика: Главреда

"Тем временем скептики поднимают вопрос, как Киев и его союзники смогут реализовать мирный план, если военная ситуация настолько динамична. Мое послание вам заключается в том, что у нас нет выбора - чтобы обеспечить будущее, которого заслуживают все народы, мы обязаны продолжать двигаться вперед. Когда мир действительно наступит, он будет опираться на столбы, представленные президентом Зеленским в его формуле мира из 10 пунктов", - отметил глава ОПУ.

Ермак напомнил, что Финляндия сыграла неоценимую роль в создании платформы для оценки экологического ущерба, нанесенного войной в Украине. Это включает усиление международной поддержки разминирования территорий Украины, освобожденных от российских оккупантов, а также финансирование и технологии для восстановления очистных сооружений. Кроме того, Финляндия выступила важным партнером в работе по смягчению последствий подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

"Поэтому неудивительно, что в эти выходные в Хельсинки прошла конференция по экологической безопасности. Целью мероприятия была интеграция принципов защиты окружающей среды в политику безопасности и разработка эффективных стратегий управления экологическими рисками. Защита и восстановление пострадавших экосистем, а также снижение угроз природе должны стать частью мирного процесса", - заявил Ермак.

Что известно о плане победы Украины / Инфографика: Главред

Он подчеркнул, что страну-агрессора необходимо привлечь к ответственности за экоцид в Украине, чтобы не допустить повторения таких преступлений в будущем. Но перед тем Украина должна победить в войне и создать условия для устойчивого мира, в частности укрепление обороноспособности Украины и дальнейшую интеграцию ее в НАТО.

Глава ОПУ также призвал Финляндию и других союзников не останавливаться на достигнутом и активно участвовать в разработке механизма достижения мира, который может "корректироваться и дополняться".

"Мы готовы обсудить любые варианты корректировки нашего предложения при условии, что они соответствуют международному праву и поддерживают территориальную целостность Украины, нерушимость ее границ и полный суверенитет страны. Украина, как жертва агрессии, не может принять никаких изменений, которые угрожают ее существованию, ее праву на самоопределение или человеческому достоинству украинского народа", - подчеркнул Ермак.

Ситуация на фронте - что известно

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Майор ВСУ Владимир Омелян раскрыл тяжелую ситуацию на Курщине. Он также сомневается в том, что захваченная часть Курской области станет весомым рычагом в вопросе возвращения украинских территорий, временно оккупированных Россией. Курская операция - это большое поле для дискуссий.

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