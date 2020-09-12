УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Венедиктова рассказала, куда тянули Украину в ситуации с вагнеровцами

12 сентября 2020, 15:13

Генеральный прокурор рассказала, верила ли она в то, что Беларусь выдаст Украине вагнеровцев.

Венедиктова
Венедиктова рассказала о ситуации с вагнеровцами / УНИАН

Украинская сторона действовала четко в рамках закона в истории с задержанием в Беларуси 33 членов ЧВК "Вагнер", заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Об этом Венедиктова рассказала в интервью Савику Шустеру, обнародованном в субботу, 12 сентября, на Youtube-канале "ШустерОнлайн".

"Когда стали развиваться эти события, было понятно, что это опять-таки случай, когда Украину пытаются втянуть, и этот случай может стать таким негативным примером, поэтому надо быть осторожным. Мы действовали четко в рамках закона", - сказала она.

Венедиктова отметила, что ходатайство о выдаче задержанных в Беларуси членов ЧВК "Вагнер" было направлено Офисом генпрокурора, так как украинская сторона считает, что "это преступники, которые воевали против Украины".

Отвечая на уточняющий вопрос, надеялась ли она, что белорусская сторона выдаст "вагнеровцев", Венедиктова сказала: "Надеялись мы или нет, мы должны это делать и мы отработали на 100 процентов".

"У меня был разговор с генеральный прокурором Беларуси относительно этого. Я проговорила квалификацию статьи, которую мы инкриминируем....мы были в переговорим процессе, но случилось как случилось", - пояснила она.

При этом генпрокурор подчеркнула, что вне зависимости от того, видел ли Офис генпрокурора перспективу в выдаче "вагнеровцев", прокуратура вынуждена была сделать соответствующие правовые шаги.

"Мы пониманием, что тут будет такой привкус международной геополитики стопроцентно. И при этом не одного государства, которое втянуто в это… Но Украина не вмешивается в дела других государств: мы остаемся в сфере уголовной юстиции", - заявила Венедиктова.

Комментируя споры о том, действительно ли спецоперация с "вагнеровцами" разрабатывалась в Украине и будет ли проводиться расследование, Венедиктова сказала: "Мне лично не известно, что такая спецоперация готовилась. Но сразу, как только информация появилась в СМИ, в Государственном бюро расследований уже было зарегистрировано уголовное производство и уже следствие ведется".

При этом Венедиктова отметила, что, по ее информации, ГБР расследует по данному факту не одно уголовное производство.

"Поэтому те люди, которые считают себя ценными свидетелями и могут что-то сообщить следствию дополнительно, думаю, что органы досудебного следствия должны их допросить. Говорить намеками о государственных позициях, мне кажется, что (…) – если есть информация, надо прийти и сообщить", - подчеркнула генпрокурор.

Задержание вагнеровцев в Беларуси – о чем говорилось ранее:

  • 7 сентября заместитель главы Офиса генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что выдача официальным Минском России боевиков ЧВК Вагнера, участвовавших в российско-украинском конфликте на Донбассе, не отразится на стремлении Киева привлечь их к ответственности. Боевиков будут заочно судить в Украине и могут применить против них ряд международных механизмов.
  • 14 августа Беларусь передала России 32 российских граждан, которые ранее были задержаны в Минске и объявлены бойцами частной военной компании Вагнера.
  • 14 августа стало известно, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не смогла отправиться в Беларусь на переговоры об экстрадиции наемников частной военной компании Вагнера по причине отсутствия официального приглашения со стороны белорусских коллег.
  • 5 августа президент Украины Владимир Зеленский поговорил с лидером Беларуси Александром Лукашенко и заявил, что подозреваемые в осуществлении террористической деятельности на территории Украины боевики ЧВК Вагнера могут быть выданы Киеву с целью привлечения их к уголовной ответственности.
  • 29 июля белорусские правоохранители сделали заявление о задержании на территории Беларуси группы боевиков частной военной компании Вагнера. Их обвинили в попытке дестабилизации ситуации накануне президентских выборов в стране.

Венедиктова новости Ирина Венедиктова новости Украины ЧВК Вагнер
Сейчас вы просматриваете новость «Венедиктова рассказала, куда тянули Украину в ситуации с вагнеровцами». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:51
Дания выступила за новую дискуссию по Северному потоку-2
15:42
В Минске "зеленые человечки" брутально пакуют женщин в автозаки Видео
15:13
Венедиктова рассказала, куда тянули Украину в ситуации с вагнеровцами Видео
15:00
Венедиктова раскрыла подробности увольнения Пискуна Видео
14:25
"Скорая" будет приезжать быстрее: в Минздраве анонсировали изменения Видео
14:11
Белорусский политолог рассказал, чего больше всего боится Лукашенко Видео
14:00
В дом Камалии "зашел" Covid-19: певица назвала главную опасность вируса
13:42
СМИ подсчитали, во сколько обошлась России поддержка режима Лукашенко
13:00
Врач раскрыла важное правило насчет воды Видео
12:54
Колесникову перевели из СИЗО в следственную тюрьму Жодино Видео
12:42
В МИД рассказали, как Украина планирует вернуть Крым
12:34
Гороскоп на сентябрь 2020: одному знаку Зодиака сулят "потрясные" результаты
12:28
На Сумщине упал и загорелся легкомоторный самолет
12:03
Как коронавирус поражает бронхи: ученые показали фото
12:01
В ЦИК Беларуси ни сном ни духом о дате инаугурации Лукашенко Видео
12:00
У известного ведущего коронавирус и двусторонняя пневмония
11:29
"Сорваны пломбы": журналист проекта Схемы Ткач пожаловался на проникновение в дом Видео
11:22
Генпрокурор Венедиктова высказалась о возможности своей отставки Видео
11:08
Коронавирус в Украине "вошел в раж" – за сутки три тысячи больных и рекорд по смертям Видео
10:51
США уже безнадёжны, их распад неизбежен мнение Видео
10:48
Когда вернется нормальная жизнь после пандемии: главный инфекционист США дал прогноз Видео
10:47
Кравчук объяснил, почему Путину не нужен Лукашенко Видео
10:19
Гороскоп для всех на 12 сентября: коренные изменения и дорогие ошибки Видео
10:16
Врач рассказал, будут ли в Киеве закрывать школы на карантин из-за Covid-19
09:59
Наказать Россию за отравление Навального: в Бундестаге начались бурные дебаты Видео
09:23
Новый антирекорд в Киеве: обнаружены 428 случаев заражения Covid-19 за сутки Видео
08:59
Две европейские страны бьют антирекорды по числу новых больных Covid-19 Видео
08:49
Мягкая капитуляция: что не так с совместным инспектированием на Донбассе мнение
08:36
Кравчук назвал главное условие своей поездки в ОРДЛО Видео
08:32
Врач рассказал, каким регионам грозит рост смертности от Covid-19 Видео
08:01
В МИД России обозначили проблемы, которые мешают интеграции с Беларусью Видео
07:25
Степанов рассказал, к чему ведет текущая ситуация с Covid-19 в Украине Видео
07:15
Просыпаюсь в 3 часа ночи: эксперты назвали причины Видео
06:53
Почему Украине нельзя закрывать школы на карантин мнение
06:34
Эксперт назвал лучшую валюту для хранения сбережений во время пандемии
06:03
"Сиськи сейчас вывалятся": Лобода взбудоражила в слишком коротком платье
05:33
Бакс штурмует новую высоту: эксперты рассказали о скачке курса доллара Видео
05:05
Названы самые верные мужчины по знаку Зодиака
05:02
Ученые признали популярный деликатес разносчиком коронавируса
04:28
Крутые поздравления с Днем программиста своими словами, стихи, смс и открытки
04:03
Медики нашли новый побочный эффект у популярного обезболивающего
03:42
Аллергия осенью: основные причины и способы лечения Видео
03:01
Эксперты раскрыли секреты хорошего женского оргазма
02:15
Гороскоп для всех на 13 сентября: явный обман, крах надежд и успехи Видео
01:34
"Отличный орех": Леся Никитюк показала ягодицы на пикантном фото
01:15
Марихуану назвали эффективной в лечении коронавируса Видео
00:52
Отслеживает симптомы коронавируса: ученые изобрели "умную" маску Видео
00:21
Комаровский рассказал, как не допустить перехода ОРВИ в пневмонию Видео
11 сентября, пятница
23:59
Верховная Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах – Козак Видео
23:41
Ермак назвал главное достижение переговоров советников в Берлине Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять