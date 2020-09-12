Венедиктова рассказала, куда тянули Украину в ситуации с вагнеровцами

Венедиктова рассказала о ситуации с вагнеровцами / УНИАН

Украинская сторона действовала четко в рамках закона в истории с задержанием в Беларуси 33 членов ЧВК "Вагнер", заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Об этом Венедиктова рассказала в интервью Савику Шустеру, обнародованном в субботу, 12 сентября, на Youtube-канале "ШустерОнлайн".

"Когда стали развиваться эти события, было понятно, что это опять-таки случай, когда Украину пытаются втянуть, и этот случай может стать таким негативным примером, поэтому надо быть осторожным. Мы действовали четко в рамках закона", - сказала она.

Венедиктова отметила, что ходатайство о выдаче задержанных в Беларуси членов ЧВК "Вагнер" было направлено Офисом генпрокурора, так как украинская сторона считает, что "это преступники, которые воевали против Украины".

Отвечая на уточняющий вопрос, надеялась ли она, что белорусская сторона выдаст "вагнеровцев", Венедиктова сказала: "Надеялись мы или нет, мы должны это делать и мы отработали на 100 процентов".

"У меня был разговор с генеральный прокурором Беларуси относительно этого. Я проговорила квалификацию статьи, которую мы инкриминируем....мы были в переговорим процессе, но случилось как случилось", - пояснила она.

При этом генпрокурор подчеркнула, что вне зависимости от того, видел ли Офис генпрокурора перспективу в выдаче "вагнеровцев", прокуратура вынуждена была сделать соответствующие правовые шаги.

"Мы пониманием, что тут будет такой привкус международной геополитики стопроцентно. И при этом не одного государства, которое втянуто в это… Но Украина не вмешивается в дела других государств: мы остаемся в сфере уголовной юстиции", - заявила Венедиктова.

Комментируя споры о том, действительно ли спецоперация с "вагнеровцами" разрабатывалась в Украине и будет ли проводиться расследование, Венедиктова сказала: "Мне лично не известно, что такая спецоперация готовилась. Но сразу, как только информация появилась в СМИ, в Государственном бюро расследований уже было зарегистрировано уголовное производство и уже следствие ведется".

При этом Венедиктова отметила, что, по ее информации, ГБР расследует по данному факту не одно уголовное производство.

"Поэтому те люди, которые считают себя ценными свидетелями и могут что-то сообщить следствию дополнительно, думаю, что органы досудебного следствия должны их допросить. Говорить намеками о государственных позициях, мне кажется, что (…) – если есть информация, надо прийти и сообщить", - подчеркнула генпрокурор.

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