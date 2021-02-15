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Венгерский еврокомиссар упорно требовал от Украины закрыть Миротворец - СМИ

15 февраля 2021, 20:42

На двусторонних переговорах Варгеи вообще был очень агрессивным, но когда дошло до вопроса Миротворца, некорректность перешла все границы.

Оливер Варгеи
Оливер Варгеи требовал от Украины закрыть Миротворец / УНИАН

Еврокомиссар от Венгрии Оливер Варгеи на заседание Совета ассоциации ЕС-Украина требовал внести в совместное заявление слова о том, что в Украине ущемляют национальные меньшинства и не скрывал, что речь идет о венграх Закарпатья. Кроме того, он требовал прекратить деятельность сайта Миротворец.

Предложения Варгеи появились в последний момент перед заседанием, еврокомиссар категорически требовал их учесть, утверждая, что его предложения являются критически важными, сообщает Европейская правда со ссылкой на источники.

Речь шла не о языке и не об образовании. Еврокомиссар требовал от Украины прекратить деятельность сайта "Миротворец", рассказал источник издания. Официально это было сформулировано так: Варгеи предлагал, чтобы Киев обязался "расследовать" или "преследовать" тех в Украине, кто совершает незаконные действия "в отношении депутатов Европарламента" и "раскрытия их персональных данных". При этом наше государство должно было признать, что такие незаконные действия действительно происходят и это развитие событий беспокоит как Киев, так и Брюссель.

Сообщается, что на двусторонних переговорах Варгеи вообще был очень агрессивным, но когда дошло до вопроса Миротворца, некорректность перешла все границы. Украинские участники встречи затем передавали коллегам в правительственной делегации, что комиссар доказывал: в Украине "унижают" и даже "уничтожают" представителей венгерского меньшинства.

На основании этих аргументов согласования итогового заявления Совета ассоциации оказалось заблокированным.

Украинская делегация не согласилась на эти требования.

Уже на пресс-конференции Варгеи заявил, что ЕС может и не согласиться на обновление Соглашения об ассоциации.

Обострение отношений между Украиной и Венгрией – о чем сообщалось ранее:

  • 30 ноября 2020 года в Закарпатской области новоизбранные депутаты Сюртовской ОТГ вместе с председателем громады после присяги хором исполнили гимн Венгрии.
  • 1 декабря 2020 года Служба безопасности Украины начала проверять информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины Ужгородского района Закарпатской области, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.
  • 1 декабря 2020 года в связи с вопиющим инцидентом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вызвал "на ковер" венгерского посла Иштвана Ийдярто - дипломаты говорили о ситуации на Закарпатье и отношениях между странами.
  • 7 декабря 2020 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время заседания Совета Европейского Союза пожаловался на Украину. Жалобы касались ситуации с венгерским национальным меньшинством на Закарпатье.

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