Венгрия начала вакцинировать от COVID украинцев в приграничных районах

Венгрия взялась за вакцинацию Закарпатья / Униан

Венгрия с прошлой пятницы начала кампанию по вакцинации иностранцев, которые проживают на приграничной территории в соседних странах. К ним относятся и украинцы, которые живут на Закарпатье.

Такую информацию опубликовали на венгерском сайте, посвященном вопросам защиты граждан от коронавируса. Так, правительство ранее объявило, что намерено защитить от эпидемии "венгерское население и венгров за границей".

"Люди, проживающие на Закарпатье, могут пройти вакцинацию в определенных пунктах пересечения границы, автобусах для вакцинации и пунктах вакцинации приграничных больниц, куда автобусы доставляют от границы на специально отведенных автобусах", – сообщает венгерское правительство.

Для жителей Закарпатья определены следующие пункты въезда:

железнодорожный пограничный переход "Захонь";

пункт пропуска "Косино-Барабаш";

пункт пропуска "Дзвинкове-Лонья.

Прививки жителям Закарпатья делаются вакциной Janssen от компании Johnson & Johnson. Для того чтобы получить прививку, необходим паспорт и справка о месте жительства.

По инициативе Венгрии прививку могут получить и жители пограничных регионов из других стран – Румынии, Хорватии, Словении, Словакии, Австрии.

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