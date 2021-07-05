Венгрия начала вакцинировать от COVID украинцев в приграничных районах

Прививки жителям Закарпатья делаются вакциной компании Johnson & Johnson.
Венгрия с прошлой пятницы начала кампанию по вакцинации иностранцев, которые проживают на приграничной территории в соседних странах. К ним относятся и украинцы, которые живут на Закарпатье.
Такую информацию опубликовали на венгерском сайте, посвященном вопросам защиты граждан от коронавируса. Так, правительство ранее объявило, что намерено защитить от эпидемии "венгерское население и венгров за границей".
"Люди, проживающие на Закарпатье, могут пройти вакцинацию в определенных пунктах пересечения границы, автобусах для вакцинации и пунктах вакцинации приграничных больниц, куда автобусы доставляют от границы на специально отведенных автобусах", – сообщает венгерское правительство.
Для жителей Закарпатья определены следующие пункты въезда:
- железнодорожный пограничный переход "Захонь";
- пункт пропуска "Косино-Барабаш";
- пункт пропуска "Дзвинкове-Лонья.
Прививки жителям Закарпатья делаются вакциной Janssen от компании Johnson & Johnson. Для того чтобы получить прививку, необходим паспорт и справка о месте жительства.
По инициативе Венгрии прививку могут получить и жители пограничных регионов из других стран – Румынии, Хорватии, Словении, Словакии, Австрии.
COVID-паспорт и поездки за границу
- Первой официальной вакциной против COVID-19 в Украине стал индийский препарат CoviShield – аналог Astra Zeneca. Вакцину привезли на территорию украинского государства 23 февраля.
- Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первые прививки сделали медицинским работникам. Далее на очереди оказались военные Операции объединенных сил на Донбассе.
- 4 апреля президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение СНБО, утвердив Национальный план вакцинации от COVID-19. План предполагает вакцинацию большинства взрослого населения страны до конца текущего года.
- 29 мая в Украине был открыт первый Центр массовой вакцинации от коронавируса. Он заработал на базе Международного выставочного центра в Киеве, где открыли пункт массовых прививок.
- На данный момент украинцев вакцинируют следующими препаратами: CoviShield, CoronaVac и Pfizer.