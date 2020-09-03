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Верещук пояснила, зачем летала с зонтом над мостом в Киеве

3 сентября 2020, 19:04

Политик необычным образом решила привлечь молодых избирателей.

Верещук
Верещук летала над Киевом ради молодежи / скриншот из видео

Кандидат в мэры Киева от партии Слуга народа Ирина Верещук объяснила свой необычный поступок, когда она устроила съемки предвыборного ролика в центре Киева, во время которых летала с зеленым зонтом над мостом.

"Это один из элементов нашего предвыборного ролика. Тем не менее это на самом деле я. И дублер тоже был, потому что мне было страшно – 10 метров и больше. Я все-таки не профессионал в этом. Но мне было интересно почувствовать, это новый опыт, я до этого другим занималась", – цитирует нардепа Радио Свобода.

По словам Верещук, необычную идею ролика предложили ее коллеги по предвыборному штабу.

"Я согласилась, потому что понимаю и суть, и содержание. Понимаю и то смысловое наполнение, и эмоциональное. Это будет интересно, поверьте", – отметила нардеп.

Депутат подчеркнула, что таким образом хочет привлечь к выборам молодое поколение избирателей, которые потенциально могут отдать за нее голоса.

"Мы хотим, чтобы молодежь приходила на выборы. Мы хотим достучаться до молодых сердец. Мы хотим, чтобы нас увидели те люди, которым сегодня 20-25 лет", – резюмировала она.

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Напомним, нардеп от Слуги народа (политсилы президента Зеленского) Ирина Верещук, которую партия выдвинула кандидатом в меры Киева, снялась в необычном видеоролике. Народную избранницу подняли в воздух над пешеходным мостом, который ведет от арки Дружбы народов к Владимирской горке.

Ранее Народный депутат от Слуги народа, кандидат в мэры Киева Ирины Верещук в категорической форме отвергла утверждение о том, что покупала десятками тысяч ботов для своей страницы в Instagram.

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