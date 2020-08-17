Рада не будет менять Конституцию в угоду России - Кравчук

Леонид Кравчук / Главред

В Верховной Раде нет голосов для изменения Конституции Украины, как того добивается Россия по Минским договоренностям в редакции 2015 года.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью Сегодня.

По его словам, Минские договоренности нельзя рассматривать без международных принципов и норм.

"Эти принципы и нормы... определены в официальных документах ОБСЕ, и мы не можем даже предположить, что Минские договоренности автономны от всего этого. Тогда они потеряют свою силу. Они, подчеркиваю, должны отвечать международным нормам и принципам. Это очень важно", – сказал Кравчук.

В то же время, по его словам, есть Конституция и законы Украины, которые согласовывались с международным правом.

"Если Россия действительно считает, и это серьезно, чтобы мы внесли изменения в Конституцию, то я ставлю через вас такой вопрос: каким образом демократическая страна, а мы точно идем по пути демократии, может прийти в парламент и сказать, что вы должны проголосовать за это. Я знаю, что уже три фракции ("ЕС", "Голос" и "Батьківщина") не будут голосовать. Я знаю точно, что часть даже депутатов от "Слуги народа", особенно мажоритарщиков, может не голосовать. Я уже не говорю, что содержательно это не вяжется ни с какими международными документами", – подчеркнул представитель Украины в ТКГ.

По его мнению, изменить Конституцию практически невозможно.

"Они знают, что такие решения принимаются Верховной Радой. ВР – демократическая структура, демократический орган в украинском государстве. И 450 депутатов имеют право каждый на свою позицию и свое мнение, и голосовать так, как велит внутреннее состояние и ориентируют избиратели", – добавил Кравчук.

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Как сообщал Главред, ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Киев может дать согласие на расширение права применения русского языка в Донецкой и Луганской областях. Однако решение данного вопроса не должно противоречить национальному законодательству, а о русском языке как втором государственном и речи быть не может.