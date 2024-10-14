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"Вернемся к войне с Россией": в ВСУ предупредили об угрозе и назвали сроки

Андрей Ганчук
14 октября 2024, 15:22
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Все должны понимать, что война с агрессором Россией начнется снова, считает Павел Розлач.
ВСУ, войска РФ
Украине может грозить новая война с РФ - военный / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 38-я ОБМП

Война России против Украины начнется снова, если она завершится по нынешней линии фронта. Об этом заявил командир 80-й Отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Павел Розлач.

В интервью ТСН он рассказал о том, что как командир может принять определенные условия, однако все должны понимать: война с Россией начнется снова, если боевые действия завершатся на текущей линии разграничения.

По словам военного, Украина при таком сценарии будет вынуждена вернуться к войне с РФ в течение нескольких лет.

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"В масштабах страны… я смогу принять определенные условия. Но все равно должны понимать, что это будет определенный промежуток времени, и к войне с Россией мы все равно вернемся. Это год будет, два, может быть три, но мы все равно вернемся к войне с Россией. Не будет такого (что война закончится) 200%. Я уверен, что они передохнут, научат войска, научат младших командиров, сержантов, наклепают техники, снарядов, и будет новый виток", - сказал Павел Розлач и подчеркнул, что верит в победу, но вряд ли она будет в скором времени.

Когда закончится война в Украине – прогнозы:

Война может закончиться в течение двух недель, если Запад остановит военную поддержку, полагает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, в первую очередь следует обсуждать условия завершения войны.

Война РФ против Украины вряд ли закончится в этом или следующем году, считает министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Ситуация на поле боя остается очень сложной, Киеву нужно оказать как можно больше поддержки.

Войну в Украине можно закончить не позже 2025 года, предположил президент Владимир Зеленский. Как полагает глава государства, чтобы сценарий стал возможным, западный мир должен принять решения для усиления Киева и принуждения Москвы к справедливому мирному процессу.

план победы, план перемоги
Кратко о плане победы Украины / Инфографика Главреда

Что такое план победы Зеленского?

План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двумя кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу

По данным The Times, план, в первую очередь, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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