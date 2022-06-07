"Вертел я на градуснике вашу Россию": в Мелитополе пенсионер швырнул яйца в фанатку "русского мира"

В Мелитополе пенсионер швырнул яйца в фанатку "русского мира" / коллаж фото ua.depositphotos.com

В во временно оккупированном русскими агрессорами городе Мелитополь (Запорожская область) пожилой горожанин швырнул куриные яйца женщине, которая под видом социолога расспрашивала людей по поводу того, как им живется под оккупацией, сообщает местный портал "РИА Мелитополь",

"Вертел я на градуснике вашу немытую Россию! Спрашиваете, как нам здесь живется? Погано! Работы нет, денег нет, связи нет, интернета нет. Сволочи ваши русские!" — не стал скрывать эмоций мужчина.

Когда женщина попыталась было ему возразить ‒ упомянув в том числе подачки от оккупантов в 10 тысяч рублей и гуманитарную помощь от них же, пенсионер не выдержал, достал из пакета куриные яйца и запустил в "социолога" несколько штук.

"Да если бы не такие продажные заразы, как ты, юг Украины никогда бы и не заняли!", — крикнул мужчина.

Читайте также"Чапаев и Петька на подходе": в Сети высмеяли бронепоезд оккупантов под Мелитополем

Напомним, ранее в захваченном российскими военными Мелитополе участники партизанского движения ликвидировали нескольких вражеских офицеров высокого ранга.

Оккупанты гибель своих командиров не афишировали, однако всерьез ужесточили проверки в городе, пытаясь обнаружить украинских защитников, сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Позднее появилась информация, во Мелитополе украинские партизаны подорвали бронепоезд российских оккупантов. По данным издания, взрывчатка, установленная на рельсах, сдетонировала под вагоном с личным составом. В результате взрыва повредились железнодорожное полотно и техника.

Другие новости: