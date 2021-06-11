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Весь мир сейчас – шоу-бизнес: эксперт объяснил феномен президентства  Зеленского

11 июня 2021, 03:50
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То, что шоумен Владимир Зеленский стал президентом страны, является прецедентом мирового порядка, который демонстрирует глобальные мировые процессы.

Зеленский
Продюсер объяснил, почему Зеленский стал президентом / УНИАН

Украина стала первой страной, в которой к власти пришел человек извне политики. И это стало результатом всех тех процессов, которые происходят не только в Украине, но и в мире. Такое мнение озвучил продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев во время чата на Главреде.

По его словам, Зеленский – "это политический продукт, качественный, коммерческий, выверенный, медийный продукт со всеми вытекающими последствиями". Его часто сравнивают с сороковым президентом США Рональдом Рейганом, однако такое сравнение некорректно. Ведь у Рейгана после работы комиком и до президентства был колоссальный пласт политической карьеры, а "Зеленский буквально за несколько месяцев впрыгнул в этот поезд и домчался до финальной станции".

"Потому президентство Зеленского – это прецедент мирового порядка, который показывает глобальные мировые процессы. Весь мир сейчас – это шоу-бизнес. Все, происходящее в информационном, политическом и социальном полях, в бизнесе – повсюду, является красивым ярким шоу. Так происходит по простой причине: столь огромного количества информации, как сейчас, человечество еще никогда не потребляло, а дальше ее будет становиться еще больше, и она будет преследовать нас с момента включения нашего сознания до момента выключения", - отметил Путинцев.

При этом он считает, что для всех было бы лучше, чтобы Зеленский отбыл свой срок на посту президента до конца.

"Не дай бог, чтобы случился какой-то майдан. Пусть досидит до конца срока, пусть делает, что делает, потому что нам точно не надо никаких потрясений внутри страны. Если вдруг возникнет какой-то политический диссонанс в Украине на фоне войны и коронакризиса, ни к чему хорошему это точно не приведет. Более того, может активизироваться наш северный сосед и "прийти к нам на помощь", - резюмировал продюсер.

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Как сообщал Главред, согласно данным свежего соцопроса Киевского международного института социологии, если бы сейчас проходил первый тур выборов президента Украины, Владимир Зеленский получил бы более четверти голосов избирателей и опередил бы других вероятных кандидатов.

За Зеленского в первом туре отдали бы свои голоса 21,8% респондентов, что составляет 27,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

Владимир Зеленский Денис Путинцев новости Украины
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