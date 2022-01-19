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Висел посреди дороги: тело украинского заробитчанина нашли в Польше

19 января 2022, 15:33
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По предварительной информации, мужчина повесился.

Украинца нашли повешенным в Польше/ скриншот с видео

В Польше, гражданин Украины, приехавший в страну на заработки, покончил с собой, повесившись на металлической перекладине с дорожными знаками.

Об этом сообщил Telegram-канал "Всевидящее око".

Знакомые умершего говорят, что причиной рокового решения для мужчины послужили материальные трудности заробитчанина, а также проблемы в семье. Экстренные службы сняли тело украинца, висевшее над дорогой и ужасавшее автомобилистов.

Польская полиция выясняет обстоятельства инцидента. Тело нашего гражданина отправят для захоронения на родину.

Читайте такжеСтало известно, где украинские заробитчане получают самую большую зарплатуСтоит отметить, что согласно прогнозам Института демографии Национальной академии наук, уже к 2030 году Украину может покинуть 3 миллиона трудоспособного населения.

С каждым годом число людей, которые стремятся уехать за границу, становится все больше. Однако такой вариант будущего сопровождается рисками: жизнь в Евросоюзе дорогая, а украинцы вынуждены работать по ненормированному графику. Высокая зарплата светит только тем, кто работает на вредной работе, или является высококлассным специалистом.

Автор: Сергей Кущ
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