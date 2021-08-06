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Ветерана АТО, который хотел подорвать Кабмин, арестовали

6 августа 2021, 18:24
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Суд избрал меру пресечения мужчине, который принес гранату в здание Кабмина.

Мужчину, который хотел подорвать Кабмин, аретсовали

В пятницу, 6 августа, Печерский районный суд Киева принял решение о мере пресечения ветерану АТО Владимиру Прохничу, который угрожал взорвать Кабмин. Его арестовали.

Мужчину с гранатой арестовали на 60 суток.

Ранее прокуратура объявила подозрение мужчине. Его действия квалифицированы по ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Угроза взрыва Кабмина - о чем ранее писал Главред:

Напомним, утром в среду, 4 августа, около 10:00 по киевскому времени, к зданию Кабмина ворвался с гранатой мужчина.

Позже выяснилось, что он - сапер и ветеран добровольческого батальона "Айдар". Нес службу в АТО в районе Счастья Луганской области.

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Также известно, что в прошлом Владимир Прохнич был награжден тогдашним президентом страны Петром Порошенко орденом "За мужество" третьей степени.

Позже Министерство внутренних дел показало видео спецоперации по задержанию военного, который захватил Кабмин и угрожал взорвать в здании боевую гранату.

Кадры сняты камерой одного из сотрудников спецподразделения полиции.

Кабмин новости Украины суд
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