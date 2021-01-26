Витренко объяснил скачок цен на газ подготовкой к газовой войне с РФ

Юрий Витренко / УНИАН

Выступая с отчетом на заседании Верховной Рады во вторник, 26 января, премьер-министр Денис Шмыгаль отверг идею и.о. министра энергетики Юрия Витренко закупать для Украины газ прямым путем в России. Свое мнения руководитель Кабмина высказал в рамках часа вопросов правительству в Верховной Раде.

"Газ из России закупать напрямую наше правительство не имеет намерения. Точка", ‒ заявил Шмыгаль.

В свою очередь и.о. руководителя Минэнерго ответил на вопрос из зала, почему Украина закупала летом минувшего года дешевый газ, а населению его зимой продают дорого. Витренко утверждает, что госкомпания Нафтогаз Украины запасала основные объемы топлива в тот период, когда готовилась к газовой войне с Россией ‒ осенью 2019 года.

"По цене, которая, к сожалению, не была настолько низкой, как цена этого лета. "Нафтогаз" покупал незначительные объемы этим летом", ‒ заявил и.о. министра энергетики.

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