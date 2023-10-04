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Война и бизнес: предприятие с Киевщины привлекло $15 млн инвестиций и экспортирует продукцию на Ближний Восток

Олег Макаров
4 октября 2023, 17:20 обновлено 4 октября, 17:25
Нынешнее расширение мощностей дополнительно открывает 300 новых рабочих мест, уплату налогов, а экспорт — обеспечение государства валютной выручкой.
Война и бизнес: предприятие с Киевщины привлекло $15 млн инвестиций и экспортирует продукцию на Ближний Восток
meatdim.com.ua

ООО "Мясоперерабатывающее предприятие "Агроторговый дом" презентовало обновленные производственные мощности, которые позволяют изготавливать замороженные полуфабрикаты на экспорт. Для обновления производства компания смогла даже во времена полномасштабной войны привлечь $15 млн инвестиций из Ливана и Иордании. Об этом говорится на сайте производителя.

До полномасштабного вторжения рф экспортировали крупный рогатый скот живым весом через украинские порты на Ближний Восток. После начала большой войны и блокированием агрессором украинских портов, владельцы бизнеса решили переформатировать деятельность по выращиванию и продаже живым весом на переработку, изготовление и экспорт продуктов с добавленной стоимостью.

Нынешнее расширение мощностей дополнительно открывает 300 новых рабочих мест, уплату налогов, а экспорт - обеспечение государства валютной выручкой. Экспорт продукции из Украины в страны Ближнего Востока означает новые рынки и новые возможности - отметил Тарас Высоцкий, первый заместитель министра агрополитики:

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"Мы хотим, чтобы те системы контроля, которые у нас работают, были такими, что признаются миром и продукция украинская приветствуется на международных рынках. Я уверен, что это процесс, который больше не остановить. Когда будут постоянно создаваться новые и новые украинские предприятия, которые станут символом качества".

Война и бизнес: предприятие с Киевщины привлекло $15 млн инвестиций и экспортирует продукцию на Ближний Восток
meatdim.com.ua

Обновление работы предприятия означает развитие и повышение социального статуса общины города Тараща. Это отметил председатель Таращанского городского совета Михаил Кривошеев:

"Когда иностранные инвестиции заходят в нашу страну, это означает, что весь цивилизованный мир верит в нашу победу. Сегодня в Тараще работают предприятия из Германии, Турции, Кореи. Рад, что у нас есть инвесторы из Ливана и Иордании. Верю, что этот перечень будет расширяться и дальше".

ООО "МП Агроторговый дом" специализируется на забое и обвалке телятины и говядины с соответствием сертификатам HACCP и HALAL.

Цель деятельности - экспорт полуфабрикатов мяса собственного производства и предоставление услуг местным фермерам по убою, обвалке, шоковой заморозке и упаковке продукции.

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