Война и бизнес: предприятие с Киевщины привлекло $15 млн инвестиций и экспортирует продукцию на Ближний Восток

Нынешнее расширение мощностей дополнительно открывает 300 новых рабочих мест, уплату налогов, а экспорт — обеспечение государства валютной выручкой.

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ООО "Мясоперерабатывающее предприятие "Агроторговый дом" презентовало обновленные производственные мощности, которые позволяют изготавливать замороженные полуфабрикаты на экспорт. Для обновления производства компания смогла даже во времена полномасштабной войны привлечь $15 млн инвестиций из Ливана и Иордании. Об этом говорится на сайте производителя.

До полномасштабного вторжения рф экспортировали крупный рогатый скот живым весом через украинские порты на Ближний Восток. После начала большой войны и блокированием агрессором украинских портов, владельцы бизнеса решили переформатировать деятельность по выращиванию и продаже живым весом на переработку, изготовление и экспорт продуктов с добавленной стоимостью.

Нынешнее расширение мощностей дополнительно открывает 300 новых рабочих мест, уплату налогов, а экспорт - обеспечение государства валютной выручкой. Экспорт продукции из Украины в страны Ближнего Востока означает новые рынки и новые возможности - отметил Тарас Высоцкий, первый заместитель министра агрополитики:

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"Мы хотим, чтобы те системы контроля, которые у нас работают, были такими, что признаются миром и продукция украинская приветствуется на международных рынках. Я уверен, что это процесс, который больше не остановить. Когда будут постоянно создаваться новые и новые украинские предприятия, которые станут символом качества".

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Обновление работы предприятия означает развитие и повышение социального статуса общины города Тараща. Это отметил председатель Таращанского городского совета Михаил Кривошеев:

"Когда иностранные инвестиции заходят в нашу страну, это означает, что весь цивилизованный мир верит в нашу победу. Сегодня в Тараще работают предприятия из Германии, Турции, Кореи. Рад, что у нас есть инвесторы из Ливана и Иордании. Верю, что этот перечень будет расширяться и дальше".

ООО "МП Агроторговый дом" специализируется на забое и обвалке телятины и говядины с соответствием сертификатам HACCP и HALAL.

Цель деятельности - экспорт полуфабрикатов мяса собственного производства и предоставление услуг местным фермерам по убою, обвалке, шоковой заморозке и упаковке продукции.

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