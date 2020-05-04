Рейтинг Зеленского просел: опрос показал фаворитов президентской гонки

Владимир Зеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев / Reuters

Президент Владимир Зеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Если бы выборы президента состоялись в конце апреля, более 42% украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского, сообщили в КМИС.

"Среди определившихся, собственно, именно эти показатели наиболее близки к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце апреля, получим следующие результаты: 42,6% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 14,9% - за Петра Порошенко, 12 2% - за Юрия Бойко, 9,7% - за Юлию Тимошенко, 6,4% - за Игоря Смешко, 4,3% - за Анатолия Гриценко, 3,5% - за Олега Ляшко, 1,8% - за Святослава Вакарчука, 0,8% - за Александра Вилкула, других кандидатов - всего 3,7%", - говорится в результатах опроса.

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В то же время выбирая среди тех или иных кандидатов проголосовал бы следующий процент населения: 27,7% проголосовали бы за Зеленского, 9,7% - Петра Порошенко, 8% - Юрия Бойко, 6,3% - Юлию Тимошенко, 4,1% - Игоря Смешко, 2,8% - Анатолия Гриценко, 2,3% - Олега Ляшко, 1,2% - Святослава Вакарчука, 0,5% - Александра Вилкула, других кандидатов - всего 2,4%, 3,6% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень, 20,1% - не определились, за кого голосовать, 2,7% - отказались отвечать на вопрос, 8,5% - сказали, что не будут голосовать на выборах.

/ kiis.com.ua

Опрос КМИС проводился с 17 по 25 апреля. методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). В выборку не включаются территории, временно неконтролируемые властями Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 4024 интервью.

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Напомним, как ранее сообщалось, что за президента Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов в феврале 2020 года проголосовали бы на 14% граждан больше, чем в 2019 году.

По результатам опроса Киевского международного института социологии, наибольшую поддержку среди населения имеет Зеленский, за которого готовы были голосовать 44,2% среди тех, кто определился со своим выбором.