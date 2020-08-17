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Под Киевом журналистам-расследователям сожгли авто: жесткая реакция Зеленского

17 августа 2020, 12:05

Президент надеется на максимально быстрое расследование поджога автомобиля.

Неизвестные сожгли авто программы Схемы / Фейсбук М.Ткача

В ночь на понедельник, 17 августа, в Киеве неизвестные сожгли возле дома водителя автомобиль съемочной группы программы Схемы.

По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который они снимали с помощью этого автомобиля, - "Короли дорог", о первых лицах государства, нарушающих ПДД.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на максимально быстрое расследование поджога автомобиля программы Схемы и привлечения к ответственности злоумышленников.

Об этом он написал в Facebook.

"В декабре 2014-го неподалеку от дворца Украина неизвестные сожгли мое авто. Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников", - заявил он.

Зеленский выразил надежду, что и в этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы Схемы.

"Как президент Украины я всегда буду защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне. Убежден, что свобода слова - фундамент любой демократической страны", - подчеркнул он.

/ Фейсбук М.Ткача

Президент подчеркнул, что журналистская деятельность никогда не может быть основанием для преследования.

"И напоследок. Моя творческая деятельность всегда была связана с достаточно острой критикой действующей в то время власти. Неоднократно это создавало нашему коллективу проблемы. От неофициальных намеков "ребята, вы дошутитесь" - до прослушки, слежки, реальных препятствий и запретов в проведении концертов или съемок", - сообщил он.

По словам Зеленского, он прошел все это, знает, как это, и никогда не допустит, чтобы при его президентстве любая критика власти влекла за собой преследование или запугивания.

Происшествие с поджогом автомобиля работников СМИ в Киеве квалифицировано как умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.

/ Фейсбук М.Ткача

"Полиция Киевской области начала уголовное производство по факту пожара автомобиля работника СМИ. Происшествие квалифицировано как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Назначены экспертизы", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

В полиции отметили, что усилия правоохранителей направлены на установление камер видеонаблюдения и причин возгорания автомобиля.

Напомним, ранее журналист программы Схемы Михаил Ткач нашел у себя дома подслушивающее устройство.

Владимир Зеленский журналисты поджог
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