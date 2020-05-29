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Беспредел с перестрелкой в Броварах: Зеленский сделал срочное заявление

29 мая 2020, 14:22

Президент Владимир Зеленски встретился с главой МВД Арсеном Аваковым.

Владимир Зеленски встретился с Арсеном Аваковым / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию в Броварах Киевской области, где утром, 29 мая, произошла массовая перестрелка между легальными и нелегальными пассажирскими перевозчиками.

Как заявил он на встрече с министром внутренних дел Арсен Аваков, при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля, участники и заказчики перестрелки должны быть наказаны.

"Хотелось бы, чтобы эти люди не вышли на свободу. Хотелось бы, чтобы мы нашли заказчиков. Я думаю, что это очевидно. На видео я также видел, что выстрелы попали в окна. Нужно, чтобы мы там на месте разобрались, помогли людям, просто обычным людям, которые попали в эту ситуацию", - подчеркнул глава государства.

Зеленский задался вопросом, неужели полиция не знала о происходящем в Броварах и отметил, что произошедшее "напоминало 90-е годы".

Читайте такжеПростреленные окна и гильзы на траве: что происходит в Броварах после массовой перестрелкиВ свою очередь Аваков назвал недопустимым отсутствие полиции во время перестрелки в Броварах.

"Полицейских там не было, это неожиданная ситуация… Сейчас закончим эту операцию (план-перехват, – ред.), и у меня есть большие вопросы по Броварской полиции. Потому что пропустить такое – это недопустимо",- заявил Аваков на встрече с президентом.

"Одна из групп пришла с помповым ружьем, в том числе, с "резинами" и дробовиками. Вторая группа пришла просто без оружия, нанятая другой группой. Началось столкновение, условно говоря местных броварских перевозчиков, которые до этого контролировали перевозки между Броварами и Киевом, и внешними перевозчиками, которым отдали теперь значительную часть этих маршрутов", - отметил глава МВД.

Он добавил, что в стрельбе в Броварах участвовали около 100 человек, один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа тремя микроавтобусами прибыла из Киева.

Отметим, что начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса отстранили от исполнения обязанностей, его заместителя - начальника криминальной полиции области и руководителя оперативной службы уволили, сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Указывается, что причиной таких управленческих решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений.

Напомним, по предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

По информации замглавы МВД Антона Геращенко, три участника перестрелки получили ранения из травматического оружия.

Владимир Зеленский Арсен Аваков Перестрелка в Броварах
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