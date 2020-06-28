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Зеленский "нашел" в Украине новую область, поздравляя граждан с Днем Конституции

Владимир Зеленский записал обращение по случаю Дня Конституции Украины.

28 июня 2020, 14:38
Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение по случаю Дня Конституции Украины.

Соответствующий ролик размещен на официальных аккаунтах главы государства в Сети.

"Дорогие граждане! Я сердечно поздравляю всех с Днем Конституции Украины! Думаю, именно сегодня каждый из нас должен честно ответить себе на простой, но важный вопрос. А что для тебя Конституция? Просто книга, которую читал так давно, что уже и не помню? Права, которыми хочу пользоваться, и обязанности, которые предпочел бы не выполнять? То, что постоянно хотят изменить политики? Или прочный правовой фундамент, на котором держится государство? А может быть, все проще? Возможно, наша Конституция - это источник ответов? Ответов, в которых порой нуждается каждый из нас. Правильно ли мы живем? Как страна и как общество. Достаточно ли делаем для того, чтобы носить звание ответственного гражданина?" - заявил он.

Президент отметил, что сейчас находится на Херсонщине. "Это замечательный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких - двадцать пять", - подчеркнул глава государства.

/ Скриншот

Обратим внимание, что согласно Конституции в административном отношении территория Украины включает 27 регионов — 24 области, Автономную Республику Крым и 2 города, имеющие специальный статус (Киев и Севастополь).

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Можно предположить, что Зеленский, говоря о 25 регионах, имел в виду области Украины, однако тогда он "добавил" новую область в состав Украины.

Если же глава государства имел виду все регионы страны, тогда Зеленский "потерял" сразу 2 региона.

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Напомним, ранее в Twitter президента Владимира Зеленского было неправильно написано название Канады.

Владимир Зеленский новости Украины День Конституции поздравления
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