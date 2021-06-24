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Власть и бизнес должны вести диалог, иначе страна останется без инвестиций – эксперт

24 июня 2021, 16:53

По словам эксперта, для Украины важно повышение стандартов качества жизни людей.

Путем открытого непредвзятого диалога можно найти консенсус, считает эксперт / depositphotos.com

Руководитель экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин считает, что между властью и инвесторами должен быть диалог, чтобы запланированное изменение налогового законодательства не привело к сворачиванию инвестиций.

Такое мнение он выразил комментируя заявление главы металлургической компании "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо о том, что предприятие может отказаться инвестировать 1 миллиард долларов в производство в случае принятия законопроекта об увеличении рентных платежей на железорудное сырье, передает УНИАН.

"С точки зрения правильной логики действий украинских властей необходимо встретиться с инвестором, определить, действительно ли есть такие риски, есть ли такие планы, насколько критично повлияет изменение ренты. Как это делается во всем развитом мире? Путем открытого непредвзятого диалога можно найти консенсус. Важен диалог, чтобы были раскрыты цифры, причины, последствия", - сказал Амелин.

Ранее глава металлургической компании "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо заявил, что предприятие может отказаться инвестировать 1 миллиард долларов в производство в случае принятия законопроекта об увеличении рентных платежей на железорудное сырье.

По его словам, после принятия законопроекта производимая компанией сталь станет менее конкурентоспособной. Инвестиции планировали направить на снижение воздействия производства на окружающую среду, устойчивое развитие предприятия и внедрение принципов циркулярной экономики.

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"Имеет ли право "Арселор" делать такие заявления? Имеет. Может ли он отказаться от своих инвестиций? Может. Государство должно определять приоритеты. Для нас важно повышение стандартов качества жизни людей, что является производной от развития экономики. Я противник повышения налогов в любом формате, но здесь государство должно находить какой-то консенсус", - добавил Амелин.

Ранее, Кабинет министров Украины на заседании 12 мая одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета. Документом предлагается повысить ставки налогов, в частности, платы за использование воды и лесов, экологического налога, рентных платежей и акциза на алкоголь и ряд других налогов.

Согласно мнению экспертов, инициативы властей Украины по увеличению налоговой нагрузки на экономику противоречат заявленным планам по ускорению экономического роста.

Налоговый кодекс
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