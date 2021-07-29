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Власти Киева признались, будут ли требовать деньги за паркову во дворах

29 июля 2021, 22:23
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Парковку во дворах необходимо упорядочивать так же, как город делает это на подъездах в больницы или возле учебных заведений.

перехватывающий паркинг, парковка, Иподром
Будут ли взывать средства за парковку во дворах рассказали в КГГА / УНИАН

Власти столицы заявили о том, что пока у них нет планов взымать деньги за парковку во дворах домов.

Так, по словам начальника Инспекции по парковке Дмитрия Рахматуллина, Киевская городская государственная администрация в рамках комплексной программы по упорядочению парковки в городе проведет мониторинг придомовых территорий на предмет принадлежности их к ОСМД или ЖСК.

"Жители, чья придомовая территория не принадлежит ОСМД или ЖСК, будут об этом проинформированы. Мы предложим им в течение определенного периода оформить участок у дома на баланс ОСМД или ЖСК", – отметил Рахматуллин.

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"Парковку во дворах необходимо упорядочивать так же, как город делает это на подъездах в больницы или возле учебных заведений. Хаотичное размещение автомобилей, причем не только жильцов дома, но и работников соседних офисов, мешает проезду как "скорых" и аварийных служб, так и жителям самих домов", - отметил начальник Инспекции по парковке.

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Где в Киеве появятся платные парковки - о чем ранее писал Главред:

"Привычка везде парковаться бесплатно осталась, хотя все мы знаем, что ничего бесплатного не существует и каждый квадратный метр столичной земли стоит бешеных денег. Тем более что сегодня в большинстве таких дворов особенно в центральной части города паркуются не только жители, но и работники соседних офисов", - говорит Рахматуллин.

В КГГА планируют, что платная парковка появится в тех жилых дворах, чья придомовая территория принадлежит городу.

Жители будут об этом извещены и в течении выделенного периода смогут решить вопрос с оформлением земли или же согласиться на разработку платных парковочных мест.

новости Киева парковки КГГА
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