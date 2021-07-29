Платная парковка во дворах Киева: кого заставят платить за стоянку у собственного дома

В Киеве планируют ввести платную парковку во дворах / КГГА

В Киеве платная парковка возле жилых домов может обходиться киевлянам и гостям города до 25-35 гривен за час, заявил начальник Инспекции по парковке КГГА Дмитрий Рахматуллин.

Он пояснил, что столичные власти планируют брать с водителей деньги за использование придомовой территории и уточнил, что нигде нет расчетов, что человек должен парковаться под своим жильем. Чиновник говорит, что земля у большинства домов принадлежит городу, хотя люди и платят за обслуживание придомовой территории, передает Dtp.kiev.ua.

Где в Киеве появятся платные парковки

"Привычка везде парковаться бесплатно осталась, хотя все мы знаем, что ничего бесплатного не существует и каждый квадратный метр столичной земли стоит бешеных денег. Тем более что сегодня в большинстве таких дворов особенно в центральной части города паркуются не только жители, но и работники соседних офисов", - говорит Рахматуллин.

В КГГА планируют, что платная парковка появится в тех жилых дворах, чья придомовая территория принадлежит городу.

Жители будут об этом извещены и в течении выделенного периода смогут решить вопрос с оформлением земли или же согласиться на разработку платных парковочных мест.

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Стоимость парковки будет зависить от местоположения: в центре дороже, а в спальных районах дешевле. Бесплатно можно будет оставить машину только ночью и на выходные, а так придется выложить в центре – 35 грн/час, прицентровая зона – 25 грн/час и 5 грн/час в спальных районах столицы.

Создание платных парковок во дворах: в КГГА назвали причину

В свою очередь советник замглавы КГГА, глава Совета по урбанистике Виталий Селик сообщил Апострофу, что власти обосновали нововведение нехваткой парковочных мест, а также тем, что скорые и пожарные не могут проехать "запаркованные" кварталы.

По словам Селика, оплата придомовой территории не дает жильцам права на бесплатную парковку.

"То, что они платят 200-300 гривен за обслуживание придомовой территории, они платят исключительно за уборку возле своего дома", - говорит Селик.

"Те паркоместа, которые есть в старых кварталах города, я напомню, были рассчитаны для так называемой гостевой парковки", - отмечает Селик.

Ранее власти расcчитывали, что у большинства жителей города будет свое парковочное место или гараж.

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"На примере старой застройки и застройки 90-х можно пояснить, что перед домом находится 10-20 паркомест на 100-200 квартир. Это же не справедливо по отношению к 90% жителей дома, ведь все одинаково платят за придомовую территорию, а паркуется 10%. А справедливо ли, что одни люди купили себе гараж или паркоместо в подземном паркинге, а другие паркуются бесплатно", - добавляет он.

"Да, сейчас в городе существует система, когда люди бесплатно могут оставлять на месяц автомобиль возле своего дома. Но, во-первых, они занимают место потенциальных гостей других жителей дома, которые не могут подъехать. А, во-вторых, мы видели ситуации, когда в некоторых жилых комплексах банально скорая или пожарные не могут проехать из-за того, что автомобили запаркованы в два ряда. Это все нужно нормировать", - заявил Селик.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с 1 июля в Киеве вступили в силу новые тарифы на парковку автомобилей в центре города и примыкающим к нему районах.