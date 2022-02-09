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Вместо свадьбы – похороны: в Киеве мужчина прострелил голову возлюбленной

9 февраля 2022, 10:50
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Алина и Григорий, которые были знакомы уже 8 лет, устроили посиделки с алкоголем. Внезапно прогремел выстрел - ранение оказалось смертельным для женщины.

убийство на Оболони
Убийство на Оболони произошло 7 февраля, Знакомые не верят, что Григорий мог намеренно убить Алину / Коллаж Нацполиция, Facebook

В понедельник, 7 февраля, на столичной Оболони произошла трагедия. 43-летний киевлянин застрелил свою гражданскую жену. 37-летняя женщина умерла на месте, а мужчине грозит до 15 лет в тюрьме.

СМИ выяснили, что погибшую звали Алина Кривцова, а ее убийцу - Григорий Козинец. Оба - коренные киевляне. Они много лет жили на одной улице, но в разных домах – всего в 400 метрах друг от друга.

Мужчина был частным предпринимателем, занимался ремонтом и обслуживанием автомобилей, а в последнее время неофициально работал в столичном такси Гранд, пишет Obozrevatel. Женщина была заведующей отделом в супермаркете Сільпо, который находится в торговом центре Smart Plaza на Оболони.

Пара была знакома уже восемь лет. У обоих за плечами остался неудачный брак, у каждого – дети.

Знакомые не верят, что Григорий мог намеренно убить Алину. Об их отношениях знали все, а родственники мужчины уже давно говорили о том, что паре пора бы уже пожениться.

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В день трагедии Алина пришла домой к Григорию. Он жил в квартире со своей 69-летней матерью, старшей сестрой и ее дочкой.

"Пара закрылась в его комнате, пили алкоголь и разговаривали. По словам Григория, за два дня до этого он нашел в комнате покойного отца пистолет и решил похвастаться перед любимой. Дурачился, снимая и ставя на предохранитель, но внезапно прогремел выстрел. Пуля попала женщине в голову", – рассказал источник издания.

Мужчина сразу же позвонил в скорую помощь и полицию, однако медики уже ничем не смогли помочь – ранение в голову оказалось смертельным.

Григорий стрелял из стартового пистолета, переделанного для отстрела патронов травматического действия.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (Умышленное убийство), и если суд признает Григория Козинца виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал Главред, в Италии 81-летний пенсионер застрелил 67-летнюю сиделку из Украины. Женщина ухаживала за ним и его сестрой. Хотя давно не сходилась характером с мужчиной.

Кроме того в Италии погибла еще одна украинка - 61-летняя Наталья Киричок. Ее убил муж - 80-летний Вито Канжини. Супруги прожили вместе 17 лет и раньше нечасто ссорились, но недавно мужчину начала захлестывать ревность. Он зарезал женщину.

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