Степанов заявил, что показатели заболеваемости COVID-19 позволяют провести ВНО

Степанов заявил, что ВНО в Украине проводить можно / УНИАН

Показатели заболеваемости коронавирусной инфекции в Украине позволяют провести внешнее независимое оценивание.

Об этом на брифинге 23 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"60 на 100 000 населения - это (максимально допустимый) показатель количества активных больных на данный момент. Активные больные - это те люди, которые непосредственно сейчас болеют коронавирусом ... На сегодняшний день этот показатель составляет около 48 на 100 000 населения, поэтому проведение ВНО в нашей стране возможно ", - сказал Степанов.

Отметим, по состоянию на вторник, 23 июня, в Украине зафиксированы 38 074 случая заражения китайским коронавирусом. Заболевание подтверждено у 2790 детей и 6138 медиков.

По сравнению с 22 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на + 833.

Число жертв COVID-19 в Украине возросло до 1 035 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +23.

Выздоровели от болезни 16 956 украинцев (+314 за сутки).

Читайте такжеВ Украине хотят полностью отменить ВНОНапомним, ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что ВНО пройдет по намеченному плану.

По его словам, не проводить внешнее независимое оценивание нет оснований, а четкие критерии помогут определить, нужно ли его переносить.

"ВНО пройдет по намеченному плану, "зрада" отменена, никакого возврата коррупции в вузы путем отмены ВНО не будет. Наши дети должны иметь равнозначный доступ к образованию, и они его получат. Есть четкие критерии, которые определяют, можно ли проводить ВНО", - сказал Шмыгаль.