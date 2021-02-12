Во Львове один донор спас четырех человек / Фото УНИАН

Специалисты Национального института хирургии и трансплантологии им. О. О. Шалимова успешно провели пересадку печени и почки в Клинической больнице скорой помощи города Львов.

А эксперты Института сердца МОЗ Украины сделали операцию по трансплантации сердца.

"Спас 4 жизни! Светлая память донору. Спасибо его семье за мужественный поступок и дали шанс тяжелобольным людям!" – отмечается в сообщении института им. О. О. Шалимова в Facebook.

В комментариях люди поблагодарили врачей и донора.

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