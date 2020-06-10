Во Львове со стрельбой задержали преступников с украденными миллионами

Полиция задержала группу преступников во Львове / УНИАН

Во Львовской области со стрельбой задержали группу преступников, которые напали на местного валютчика и отобрали у него сумку, в которой было 4,5 млн гривен. Задержание состоялось в Сиховском районе города.

Подробности задержания сообщили в пресс-службе Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Как сказано в сообщении полиции, грабителей удалось задержать сразу после совершения преступления. Все они местные жители, один из них ранее был осужден за совершение тяжкого преступления. Во время задержания злоумышленники оказали сопротивление правоохранителям и пытались убежать.

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По информации следствия, злоумышленники следили за потерпевшим, который занимается обменом валюты на территории одного из местных рынков. Во время нападения на валютчика они применили баллончики со слезоточивым газом, вырвали у него сумку, в которой, по предварительной информации, находилось 4,5 миллиона гривен, и пытались скрыться.

Как писал Главред, в Николаеве на остановке маршрутных такси в воскресенье, 7 июня 2020 года, произошла перестрелка. Соответствующее сообщение опубликовали сотрудники отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции по Николаевской области.