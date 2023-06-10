Вода уносит машины: Львовскую область и Киев серьезно затапливает

Украину накрыли грозовые дожди, которые спровоцировали затопление населенных пунктов Львовщины. Потоки воды размывают дороги и уносят машины.
В Сходнице речка вышли из своих берегов и затопила около 40 домохозяйств. Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козыцкий.
По состоянию на 20:30 спасатели эвакуировали 20 человек, из них 5 - дети.
В селе Урыч Стрыйского района вода размыла дорогу. В результате подтоплений частично обрушился мост и упали деревья. Это привело к тому, что в село сейчас невозможно проехать - въезд заблокирован.
На видео, которые уже распространились в Сети, видно, как мощные потоки сносят на своем пути даже машины. Местные жители стараются находиться от воды подальше, чтобы не оказаться в течении.
Смотрите видео о подтоплении во Львовской области:
Подтопления в Киеве
Непогода также наделала беды в столице. В один момент на Киев обрушился мощный ливень и за считанные минуты дороги превратились в реки. Машины буквально были вынуждены плыть по дорогам.
Смотрите видео из подтопленного Киева:
Вода затопила подземные переходы, добралась до магазинов. Дождь был такой силы, что капать начало даже в подъезде.
Смотрите видео из подтопленного Киева:
Последствия подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС
В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что за 2-4 дня от подрыва Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток от подрыва. Уже было известно о погибших в результате наводнения, вызванного подрывом дамбы.
Президент Украины Владимир Зеленский провел на Херсонщине совещание по Каховской ГЭС. Сейчас решается ряд важных вопросов, как помочь людям и ликвидировать последствия трагедии.
Украина и ООН договорились об эвакуации из захваченного РФ левого берега Днепра. Страна-оккупант Россия должна обеспечить доступ ООН к захваченным районам Херсонской и Запорожской областей и предоставить соответствующие гарантии безопасности.
Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.
Смотрите видео, рассказывающие эвакуированные из зоны подтопления херсонцы:
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