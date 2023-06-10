Вода уносит машины: Львовскую область и Киев серьезно затапливает

Во Львовской области в Сходнице спасателям пришлось эвакуировать людей.

https://glavred.info/ukraine/voda-unosit-mashiny-lvovskuyu-oblast-i-kiev-serezno-zataplivaet-10477066.html Ссылка скопирована

Во Львовской области затапливает населенные пункты / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Украину накрыли грозовые дожди, которые спровоцировали затопление населенных пунктов Львовщины. Потоки воды размывают дороги и уносят машины.

В Сходнице речка вышли из своих берегов и затопила около 40 домохозяйств. Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козыцкий.

По состоянию на 20:30 спасатели эвакуировали 20 человек, из них 5 - дети.

В селе Урыч Стрыйского района вода размыла дорогу. В результате подтоплений частично обрушился мост и упали деревья. Это привело к тому, что в село сейчас невозможно проехать - въезд заблокирован.

На видео, которые уже распространились в Сети, видно, как мощные потоки сносят на своем пути даже машины. Местные жители стараются находиться от воды подальше, чтобы не оказаться в течении.

Смотрите видео о подтоплении во Львовской области:

потоп во Львовской области / фото: скриншот

Подтопления в Киеве

Непогода также наделала беды в столице. В один момент на Киев обрушился мощный ливень и за считанные минуты дороги превратились в реки. Машины буквально были вынуждены плыть по дорогам.

Смотрите видео из подтопленного Киева:

Киев затопило из-за сильного дождя / фото: скриншот

Вода затопила подземные переходы, добралась до магазинов. Дождь был такой силы, что капать начало даже в подъезде.

Смотрите видео из подтопленного Киева:

Киев затопило из-за сильного дождя / фото: скриншот

Последствия подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что за 2-4 дня от подрыва Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток от подрыва. Уже было известно о погибших в результате наводнения, вызванного подрывом дамбы.

Президент Украины Владимир Зеленский провел на Херсонщине совещание по Каховской ГЭС. Сейчас решается ряд важных вопросов, как помочь людям и ликвидировать последствия трагедии.

Украина и ООН договорились об эвакуации из захваченного РФ левого берега Днепра. Страна-оккупант Россия должна обеспечить доступ ООН к захваченным районам Херсонской и Запорожской областей и предоставить соответствующие гарантии безопасности.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

Смотрите видео, рассказывающие эвакуированные из зоны подтопления херсонцы:

Другие новости: