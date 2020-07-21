В Слуге народа рассказали, как относится Зеленский к подаче воды в Крым

президент Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против возобновления подачи воды реки Днепр в захваченный Российской Федераций полуостров Крым.

Соответствующее сообщение не своей странице в социальной сети Facebook опубликовал народный депутат из фракции Слуга народа (президентской политсилы) Богдан Яременко.

"Я против", - так лаконично президент Зеленский только что ответил на мой вопрос о его отношении к восстановлению водоснабжения в оккупированный Крым", ‒ написал народный избранник.

Когда у Яременко спросили в комментариях к посту ‒ четко ли президент Зеленский сделал заявление, нардеп ответил: "Да. У меня не осталось впечатление, что что-то недосказано".

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Напомним, ранее руководитель оккупационной власти полуострова Сергей Аксенов заявлял о том, что российское Министерство обороны РФ планирует уже в ближайшее время построить временный трубопровод для обеспечения Крыма пресной водой в нужных для населения количествах.