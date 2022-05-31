Военный эксперт объяснил, почему русские изменили тактику в Украине / коллаж фото ВСУ

Российские оккупанты изменили тактику наступления на Северодонецк, поскольку стремятся захватить город ко 12 июня ("Дню России"). Именно поэтому они перешли к уличным боям и не считаются ни с какими потерями. Такое мнение высказал в комментарии порталу "Апострофу" военный эксперт Михаил Жирохов.

"Им нужно еще взять под контроль Северодонецк. То, что они смогли зайти на какие-то второстепенные жилые комплексы, не значит, что они контролируют весь город. Не понятно с военной точки зрения, почему россияне начали бои в городе, где у них будут огромные потери. Вместо того, чтобы продолжить свою тактику охвата города и перехвата коммуникаций", ‒ пояснил специалист.

По словам Жирохова, оккупанты спешат, стремясь одержать любую "победу" до 12 июня - "Дня России".

"Я думаю, что у них опять же нехватка времени. Они хотят каких-то результатов к следующему (после 9 мая - Главред) празднику. А следующий праздник ‒День России. Поэтому они пошли в лобовое наступление на Северодонецк, которое для них будет очень ценным в плане ресурсов, в плане личного состава и в плане техники", ‒ пояснил эксперт и добавил, что россияне уже окончательно отказались форсировать реку Северский Донец.

Новая тактика врага, говорит Жирохов, заключается в ударе с другого направления ‒ на Северск с началом наступления на Славянск.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов сообщал о том, что система украинской противовоздушной обороны построена в основном еще во времена СССР и потому не может сбивать абсолютно все ракеты, которыми Россия обстреливает Украину.

По словам эксперты, пока не закончится украино-российская война, не только Киев, но и вся Украина будет жить с постоянным ощущением опасности.

"У нас ракеты летают по всей территории Украины. Мы пытаемся их сбивать имеющимися средствами ПВО, но они у нас еще с советских времен и вообще не предназначены для противоракетной обороны. Вся Украина живет в таком режиме, примерно как Израиль, что может прилететь в любой город в любое время", — объяснил он.

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