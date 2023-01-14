Как считает Олег Жданов, для Путина и его генералов нет особой разницы, Бахмут ли захватывать, Соледар ли - им важен обычный пропагандистский символизм.

Военный эксперт пояснил, почему Кремль вцепился в Соледар и Бахмут / twitter.com/Maxar и УНИАН

Кремль пойдет на любые потери в боях за Бахмут и Соледар − ему нужна хотя бы какая-нибудь победа в Украине. Потому что Путину все труднее и труднее мотивировать россиян на войну, рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью изданию "Обозреватель".

"Соледар – это символ. Соледар, Бахмут. Любой населенный пункт сегодня для Российской Федерации – это символ. Им нужна победа для того, чтобы мотивировать общество на продолжение войны", – заявил специалист.

При этом Жданов убежден. что русский диктатор Путин планирует объявить новую, вторую волну мобилизации − а без хоть каких-нибудь побед мало кто из россиян пойдет воевать.

"Он вообще хотел бы всеобщую мобилизацию. Во всяком случае, так говорят некоторые источники из Кремля. Но сегодня нет оснований для этого, нет побед. Что сказать россиянам? Мы проигрываем – идите в военкомат? Нет, так никто не пойдет. Но если так: "Смотрите, сегодня мы взяли Соледар, а завтра мы возьмем Киев, надо добить националистов и бандеровцев в их берлоге" – да, это мотив. Поэтому на сегодняшний день важен не сам Соледар. Просто, по мнению российских военачальников, в Соледаре у нас самое слабое место в обороне. Они долго пытались взять Бахмут, но потом было принято решение идти на прорыв в Соледар", − объяснил эксперт.

Именно поэтому, считает Жданов, для Путина и его генералов нет особой разницы, Бахмут ли захватывать, Соледар ли, либо любой другой украинский город − потому главное для них это пропагандистский символизм.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Война России и Украины

Напомним, ранее в интервью Главреду военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил - после того, как украинские войска освободили Херсон, российские оккупанты больше не смогут снабжать из Крыма свои войска, которые сейчас находятся в Запорожской области.

До того сообщалось, что Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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