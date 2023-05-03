Военный эксперт пояснил, почему россияне в Крыму не могут противостоят "бавовне"

По словам военного эксперта Романа Свитана, сейчас россиянам придется через Крымский мост "перетаскивать" поезда с цистернами топлива.

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Роман Свитан и "бавовна" в Крыму / Telegram/krympartizans и скриншот из видео

Во временно оккупированном россиянами полуострове Крым недавно произошла масштабная "бавовна" — там в результате попадания беспилотника на нефтебазе под Севастополем сгорели не менее 40 тысяч тонн дизельного топлива.Об этом в интервью ТСН рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"На базе, по которой ударили беспилотники, сгорело около 40 тысяч тонн дизеля. 10 цистерн, которые уже невозможно восстановить. Западная часть Крыма потеряла очень большую нефтебазу. Плюс потеря 40 тысяч тонн дизеля – стоимость его в оптовых ценах около 20 млн долларов. Два беспилотника Mugin 5 pro стоимостью 10 тыс. долларов каждый. За 20 тысяч долларов уничтожено 20 млн долларов российского продукта", — рассказал он.

По словам Свитана, сейчас россиянам придется через Крымский мост "перетаскивать" поезда с цистернами топлива.

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"А они их не опрокидывают складами, "рубят" по 20 цистерн, это около 40-50 таких маршрутов. А тут поймать их и уничтожить вместе с Крымским мостом, думаю, можно будет уже с помощью Storm Shadow. Скорее всего, впереди операция по уничтожению топлива, которым Россия будет восстанавливать потери Севастополем и уничтожение Крымского моста. Паззл складывается", — подчеркнул специалист.

Также специалист отметил, что системы противовоздушной обороны в Крыму как таковой нет.

"Если несколько беспилотников смогли пройти в Севастопольскую бухту, уничтожить запасы топлива, то можно говорить, что у ПВО у русских нет", — подытожил эксперт.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Смотрите интервью бывшего советника министра внутренних дел и руководителя Офиса президента, военнослужащего Виктора Андрусива, который рассказал о своем видении освобождения Крыма и сделал прогноз о контрнаступлении ВСУ:

"Бавовна" с пожаром в Севастополе

В ночь на 29 апреля неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте в оккупированном Севастополе. Вспыхнул масштабный пожар, площадь которого составила почти 1000 кв. м.

Нефтебаза загорелась в результате попадания беспилотного летательного аппарата.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал взрывы и мощный пожар на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе.

По его словам, в результате "бавовны" было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость - около 40 тысяч тонн, эти нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота РФ.

Предательница Украины Ольга Ковитиди, которая сейчас является так называемым сенатором Совета Федерации РФ от оккупационных властей Крыма, призвала нанести удар по Одессе в ответ на пожар на нефтебазе в Казачьей бухте Севастополя.

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