Военный эксперт спрогнозировал, когда Путин снова сможет атаковать Киев

Владислав Селезнев уверяет, что повторной атаки русских оккупантов на Киев в ближайшее время ожидать не стоит.

Владимир Путин и Владислав Селезнев / коллаж фото УНИАН

Для того, чтобы повторить попытку наступления на Киев, армии русских оккупантов нужно сосредоточить группировку минимум в 50 тысяч хорошо подготовленных и обеспеченных бойцов. Такое мнение в эксклюзивном интервью порталу "Обозреватель" высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"Для того, чтобы эта военная атака была эффективной, россиянам необходимо, как минимум, 50 тысяч хорошо подготовленных и обеспеченных сил и средств. Плюс техника, вооружения, боеприпасы, чтобы эта группировка имела возможность действовать не в течение трех дней, как это планировалось изначально в феврале, а, как минимум, в течение трех-четырех недель активных боевых действий", – пояснил специалист.

Селезнев уверяет, что повторной атаки на Киев в ближайшее время ожидать не стоит.

"У этой группировки должны быть колоссальные запасы. А их нет. Равно как и нет той самой группировки войск. Поэтому переживать, что в ближайшие несколько дней может начаться масштабная атака на Киев, я бы не стал", – сказал он.

Селезнев прогнозирует, что при самом негативном стечении обстоятельств страна-агрессор сможет сформировать ударную группировку только ко второй половине января 2023 года.

"Но россияне действуют из рук вон плохо, поэтому с большой долей вероятности можно сказать, что все эти движения будут происходить в марте месяце", – спрогнозировал он.

Кто такой Владислав Селезнев Украинский военный журналист и эксперт. Полковник Вооруженных сил Украины, сообщает Википедия. С ноября 2014 года по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Война России против Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist рассказал, что оккупант Россия в 2023 году, вероятно, с конца января, либо в марте, может перейти в новое масштабное наступление.

Враг может снова попытаться захватить Киев, наступать на Донбассе или с юга. Украине нужно больше оружия для освобождения своих территорий.

Президент Владимир Зеленский отметил, что следующие полгода станут решающими для Украины. Он призвал Запад оказать поддержку украинскому государству в сфере противодействия российскому ракетному террору, обеспечить стойкость государства зимой, увеличить военную поддержку и оказать содействие в продвижении формулы мира.

Командующий Оперативным командованием Юг Андрей Ковальчук отметил, что ВСУ готовятся к сценариям возможного наступления РФ на Украину с севера, востока и юга. Наступление из Беларуси может произойти в конце февраля или позже. Украинские войска будут отражать потенциальную вражескую атаку.

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