Военный РФ обманул дочерей из Днепра: говорил, что войны не будет, а сам отправил вояк в Украину

Военный РФ говорил, что войны против Украины не будет - 24 февраля его дочери проснулись после того, как услышали взрывы / nashemisto.dp.ua

Российский подполковник Юрий Червяков, который является заместителем командира одной из воюющей в Украине воинских частей, отправляет оккупантов в Днепр, где живут две его дочери. В феврале они спрашивали у отца, будет ли война и нужно ли им эвакуироваться. В ответ он советовал им никуда не уезжать и отрицал военные действия. Когда девушки 24-го февраля проснулись от начала событий, он сказал, что это не война, а якобы спецоперация против "нациков".

Как сообщает Наше мiсто, подполковник армии РФ Юрий Червяков, работающий на должности заместителя командира по работе с личным составом 697-го ракетного полка ракетных войск стратегического назначения ВС России, отправляет воевать оккупантов в Украину, тогда как в Днепре живут его две родные дочери – Анастасия и Виктория.

Читайте такжеУкраинских детей убивает многодетный отец: фото тайных дочерей Путина с папой-тираномВ 2002 году Червяков развелся с женой, которой с детьми – им на то время было по 5 и 8 лет – негде было жить. Женщина, без жилья и денег, выехала в Украину к своим родственникам.

Червяков о дочерях забыл и создал новую семью. Общался с детьми изредка, иногда поздравляя с праздниками.

Когда в феврале 2022 года появились тревожные сведения о подготовке нападения России на Украину, Анастасия и Виктория позвонили отцу, чтобы узнать у него, будет ли война – им следует уехать из Днепра, или можно оставаться дома. Тот посоветовал никуда не ехать, поскольку войны якобы не будет.

"24 февраля Анастасия и Виктория проснулись от взрывов - началась война. На вопросы дочерей по телефону биологический отец сообщил, что россия не начала войну против Украины, а они проводят спецоперацию по уничтожению "нациков". Девочки заблокировали его во всех мессенджерах", - отмечает издание.

Подчеркивается, что обе дочери оккупанта РФ сейчас помогают армии Украины, чтобы украинские военные поскорее освободили нашу землю от оккупантов.

Напомним, ранее Анатолий Штефан Штирлиц рассказал, как украинские войска сбили летчика, который летел бомбить Харьков. Выяснилось, что все родственники российского оккупанта – бабушка, мать, сестры – живут в Запорожье.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины также рассказали об уроженце Украины Кобылаше Сергее Ивановиче – генерал-лейтенанте, командующем дальней авиацией Воздушно-космических сил РФ. В разведке заявили о его причастности к убийствам мирных людей в Грузии и Сирии. Теперь он командует бомбардировкой украинских городов. По данным ГУР, он командовал ковровым бомбометанием густонаселенных территорий Мариуполя.

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