УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Военный РФ обманул дочерей из Днепра: говорил, что войны не будет, а сам отправил вояк в Украину

21 апреля 2022, 06:57

Девушкам он сказал, что Россия, дескать, не ведет войну против Украины, а проводит спецоперацию по ликвидации "нациков".

Военный РФ говорил, что войны против Украины не будет - 24 февраля его дочери проснулись после того, как услышали взрывы / nashemisto.dp.ua

Российский подполковник Юрий Червяков, который является заместителем командира одной из воюющей в Украине воинских частей, отправляет оккупантов в Днепр, где живут две его дочери. В феврале они спрашивали у отца, будет ли война и нужно ли им эвакуироваться. В ответ он советовал им никуда не уезжать и отрицал военные действия. Когда девушки 24-го февраля проснулись от начала событий, он сказал, что это не война, а якобы спецоперация против "нациков".

Как сообщает Наше мiсто, подполковник армии РФ Юрий Червяков, работающий на должности заместителя командира по работе с личным составом 697-го ракетного полка ракетных войск стратегического назначения ВС России, отправляет воевать оккупантов в Украину, тогда как в Днепре живут его две родные дочери – Анастасия и Виктория.

Читайте такжеУкраинских детей убивает многодетный отец: фото тайных дочерей Путина с папой-тираномВ 2002 году Червяков развелся с женой, которой с детьми – им на то время было по 5 и 8 лет – негде было жить. Женщина, без жилья и денег, выехала в Украину к своим родственникам.

Червяков о дочерях забыл и создал новую семью. Общался с детьми изредка, иногда поздравляя с праздниками.

Когда в феврале 2022 года появились тревожные сведения о подготовке нападения России на Украину, Анастасия и Виктория позвонили отцу, чтобы узнать у него, будет ли война – им следует уехать из Днепра, или можно оставаться дома. Тот посоветовал никуда не ехать, поскольку войны якобы не будет.

"24 февраля Анастасия и Виктория проснулись от взрывов - началась война. На вопросы дочерей по телефону биологический отец сообщил, что россия не начала войну против Украины, а они проводят спецоперацию по уничтожению "нациков". Девочки заблокировали его во всех мессенджерах", - отмечает издание.

Подчеркивается, что обе дочери оккупанта РФ сейчас помогают армии Украины, чтобы украинские военные поскорее освободили нашу землю от оккупантов.

Напомним, ранее Анатолий Штефан Штирлиц рассказал, как украинские войска сбили летчика, который летел бомбить Харьков. Выяснилось, что все родственники российского оккупанта – бабушка, мать, сестры – живут в Запорожье.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины также рассказали об уроженце Украины Кобылаше Сергее Ивановиче – генерал-лейтенанте, командующем дальней авиацией Воздушно-космических сил РФ. В разведке заявили о его причастности к убийствам мирных людей в Грузии и Сирии. Теперь он командует бомбардировкой украинских городов. По данным ГУР, он командовал ковровым бомбометанием густонаселенных территорий Мариуполя.

Другие новости:

viber
новости Днепра российские войска новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Финансовые потери, конфликты и сплошные неприятности: знаки, для которых 2022 год будет самым труднымФинансовые потери, конфликты и сплошные неприятности: знаки, для которых 2022 год будет самым трудным "Главный шпион Путина" и вице-президент "Газпромбанка" умерли в один день - в этом нашли закономерность"Главный шпион Путина" и вице-президент "Газпромбанка" умерли в один день - в этом нашли закономерность "Поганые оккупанты получат по заслугам": Оля Цибульская показала руины родительского дома в Ирпене"Поганые оккупанты получат по заслугам": Оля Цибульская показала руины родительского дома в Ирпене Пропагандист Соловьев устроил истерику в прямом эфире из-за потери крейсера МоскваПропагандист Соловьев устроил истерику в прямом эфире из-за потери крейсера Москва Война в Украине отрезвила Путина: решится ли он на ядерный удар и мобилизацию в РоссииВойна в Украине отрезвила Путина: решится ли он на ядерный удар и мобилизацию в России
Поддержите Главред

Последние новости

06:57

Военный РФ обманул дочерей из Днепра: говорил, что войны не будет, а сам отправил вояк в Украину

06:53

50 человек на километр фронта: Арестович рассказал, сколько российских военных находятся в УкраинеВидео

06:42

РФ за сутки перебросила в Украину четыре батальонно-тактических группы - CNNВидео

06:35

Покорить Украину любой ценой: решится ли Путин на применение ядерного оружиямнение

06:06

В Одессе начало прибивать к берегу фуражки оккупантов с крейсера Москва - фото

Реклама
05:37

Встреча Путина и Зеленского: в Турции объяснили, почему саммит двух президентов сложно организовать

05:00

Линия жизни переписана: знавшие дату рождения Путина уже мертвы – астрологВидео

04:31

Турция готова стать гарантом безопасности Украины, но на своих условиях - МИД

04:00

Сколько российские звезды получают за пропагандистские концерты: названа цена "патриотизма"

03:35

Безумная политика режима Путина: Илларионов объяснил, зачем РФ стянула войска к границе с ФинляндиейВидео

03:04

Эксперт объяснил, как в Кремле будут уничтожать русских генералов за провал блицкрига

02:35

Провалили план на миллиарды долларов: эксперт объяснил, почему Путин массово наказывает элиту РФ

02:01

Программа-минимум до 9-го мая: в Минобороны рассказали о планах оккупантов

01:30

Устроил погром в ванной: Илларионов рассказал, правда ли что Путин взбесился из-за крейсера МоскваВидео

01:05

Чистый четверг 2022 – поздравления и душевные открытки к светлому празднику

01:00

Народный мститель с Киевщины: партизан "Зеленый" отжал у орков Урал с БК и перегнал ВСУВидео

00:51

Чистый четверг 2022: приметы на 21 апреля и что нельзя делатьВидео

00:44

Генсек ООН хочет встретиться с Зеленским и Путиным по отдельности: в чем причинаВидео

00:27

У Зеленского раскрыли детали предложения о переговорах с РФ в МариуполеВидео

20 апреля, среда
23:57

Москва – на дне: стало известно точное место затопления уничтоженного ВСУ ракетного крейсера РФВидео

Реклама
23:46

В Бородянке закончили разбирать завалы: обнаружено более 40 телВидео

23:40

Когда наступит мир в Украине – чат с военным экспертом Валентином Бадраком

23:38

"Пленных приказано убить": опубликован аудиоперехват рашистов под ПопаснойВидео

23:25

"Сдохнет или станет шелковой": Арестович поведал, чего ждать от России до 9 маяВидео

22:59

Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным

22:57

Магнит для денег: что нужно сделать в Чистый четверг, чтобы привлечь удачу на весь годВидео

22:55

Мариуполем не ограничатся: эксперт назвал, какой город Украины может уничтожить РФВидео

22:54

Американские разведчики оценили шансы использования Путиным ядерных бомб в Украине - CNN

22:30

Забрать раненых и погибших: в Азове назвали условие эвакуации из МариуполяВидео

22:24

США значительно расширили санкции против России: кто попал в списокВидео

21:57

Большое наступление еще не началось: битва за Донбасс может быть не последней – ДаниловВидео

21:41

Зеленский высказался о возможности применения Россией химического оружияВидео

21:34

Смешает врага с землей: Украину вооружат мощной супер-гаубицей PzH 2000Видео

21:06

Битва за Донбасс: РФ поставила себе четыре задачи на новом этапе войны – The GuardianВидео

20:59

Резня под Киевом: Путин внезапно выгнал генерала, командовавшего десантниками РФ в БучеВидео

20:57

5 быстрых способов отмыть скотч со стекла

20:41

"Есть два пути": Зеленский рассказал, как можно разблокировать Мариуполь

20:35

Уикенд в Дубае накрылся: Путин запретил старшей дочери покидать РФВидео

20:17

В Мариуполе тяжелая ситуация: Арестович озвучил шесть шагов для деблокадыВидео

20:15

В ООН предложили пасхальное перемирие в Украине, Кремль публично отказался

Реклама
19:55

"Уничтожают все на пути": оккупанты РФ захватили 80% ЛуганщиныВидео

19:49

Как правильно оформлять пенсии беженцам за границей: в Пенсионном фонде дали расследования

19:49

Солнечное затмение в апреле 2022: когда состоится и чего от него ожидать

19:42

Россия не передавала Украине проект о завершении войны - ЗеленскийВидео

19:31

Произошло чудо – я был уверен, что Чернигов, Сумы, Харьков и Мариуполь не выстоят – Арестович

19:29

Как и чем закончится война в Украине – три сценариямнение

19:26

На Донбассе оккупанты пошли на штурм: ВСУ выбили врага с окраин РубежногоВидео

19:22

Объявили эвакуацию из Азовстали и открыли огонь: оккупанты обстреляли "зеленый коридор" из МариуполяВидео

19:11

Оккупанты похвастались успешным запуском баллистической ракеты "Сармат"Видео

18:54

В Москве устроили "войну" с детской песочницей, выкрашенной в цвета флага УкраиныВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять