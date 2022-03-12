Волновахи, как города с инфраструктурой, больше не существует, ВСУ отошли

Большую часть населения удалось эвакуировать силами военно-гражданской администрации и ГосЧС. Бои идут за территорию, чтобы не дать врагу сомкнуть кольцо.
Города Волноваха на юго-западе Донецкой области Украины уже фактически не существует. Оттуда эвакуировали большую часть населения, а инфраструктура города разрушена.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Города Волноваха с его инфраструктурой как такового уже не существует. Бои идут за территорию, чтобы не дать врагу сомкнуть кольцо и достичь тактических и стратегических планов", - сказал он.
Кириленко добавил, что Волновахский район насчитывал до вторжения России 24 февраля более 100 тысяч населения. Большую часть удалось эвакуировать силами военно-гражданской администрации и ГосЧС.
По его словам, украинские войска покинули Волноваху. Сейчас бои идут на окраине.
Кириленко добавил:
- на юге Донецкой области наступление идет со стороны Запорожской области;
- наступление ведется со стороны Изюма (с севера, граница с Харьковской области);
- под ударами оказались Торецк, Авдеевка;
- сброшены авиабомбы на села Яцковка, Рубцы, оба они разрушены;
- бои ведутся вдоль всей линии разграничения в зоне ООС.
В Мариуполе, который полностью окружен, гуманитарная ситуация ухудшается. Предпринимается еще одна попытка доставить туда гуманитарную помощь.
Как сообщал Главред, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что в ближайшее время российские оккупанты попытаются перебросить свои резервы на те направления, где у них наметился успех. В частности, это район проведения Операции объединенных сил на Донбассе, под Мариуполь, в Харьковскую и Киевскую области.
По его прогнозу, резервы оккупантов полягут в течение 10 дней с того момента, как их введут в бой.
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