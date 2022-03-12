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Волновахи, как города с инфраструктурой, больше не существует, ВСУ отошли

12 марта 2022, 13:03

Большую часть населения удалось эвакуировать силами военно-гражданской администрации и ГосЧС. Бои идут за территорию, чтобы не дать врагу сомкнуть кольцо.

Волноваха,пожар
Волноваха разрушена росссийскими оккупантами / donetsk.mns.gov.ua

Города Волноваха на юго-западе Донецкой области Украины уже фактически не существует. Оттуда эвакуировали большую часть населения, а инфраструктура города разрушена.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Города Волноваха с его инфраструктурой как такового уже не существует. Бои идут за территорию, чтобы не дать врагу сомкнуть кольцо и достичь тактических и стратегических планов", - сказал он.

Кириленко добавил, что Волновахский район насчитывал до вторжения России 24 февраля более 100 тысяч населения. Большую часть удалось эвакуировать силами военно-гражданской администрации и ГосЧС.

По его словам, украинские войска покинули Волноваху. Сейчас бои идут на окраине.

Кириленко добавил:

  • на юге Донецкой области наступление идет со стороны Запорожской области;
  • наступление ведется со стороны Изюма (с севера, граница с Харьковской области);
  • под ударами оказались Торецк, Авдеевка;
  • сброшены авиабомбы на села Яцковка, Рубцы, оба они разрушены;
  • бои ведутся вдоль всей линии разграничения в зоне ООС.

В Мариуполе, который полностью окружен, гуманитарная ситуация ухудшается. Предпринимается еще одна попытка доставить туда гуманитарную помощь.

Как сообщал Главред, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что в ближайшее время российские оккупанты попытаются перебросить свои резервы на те направления, где у них наметился успех. В частности, это район проведения Операции объединенных сил на Донбассе, под Мариуполь, в Харьковскую и Киевскую области.

По его прогнозу, резервы оккупантов полягут в течение 10 дней с того момента, как их введут в бой.

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