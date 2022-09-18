Война будет идти до лета 2023 года: военный эксперт назвал причины

ВСУ, российские оккупанты / Генштаб ВСУ, УНИАН

Военный эксперт Петр Черник считает, что уже через месяц времени активная фаза войны временно затихнет из-за непогоды.

По его словам, уже весной-летом 2023 года возобновится контрнаступление.

"Так выглядит, что именно река Оскол будет новой линией разграничения на Харьковщине. Повторить такую харьковскую операцию будет в разы сложнее. Должны осознавать, что противник также учится и делает выводы", - сказал военный эксперт в эфире телеканала 1+1.

По его словам, "нет сомнения, что они будут искать момент и способ, чтобы контратаковать".

"Общая линия фронта не изменилась — она продолжает за тысячу км, а на Бахмутском направлении противник и дальше пытается давить всеми доступными ему силами. На мой взгляд, к месяцу времени эта активная фаза войны затихнет, потому что пойдут дожди и начнутся активные артиллерийские дуэли, а уже весной и летом начнется новая горячая фаза российско-украинской войны, которая в итоге должна "умогилить" московский империализм", - пояснил Петр Черник.

Путин просит переговоров с Украиной

Президент РФ Владимир Путин 16 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества сделал заявление о том, что он якобы готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако Зеленский, по его словам, якобы отказывается от предметного диалога.

"Так они же отказываются! Зеленский же объявил! Публично сказал - не знаю где, но публично - что он не готов и не хочет разговаривать с Россией", - сказал глава государства-агрессора.

По словам президента государства, которое само напало на Украину, Киев, мол, не хочет переговоров, а стремится решить вопрос с Россией военным путем.

"К сожалению, только противоположная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса. Заявило о том, что хочет достичь своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя", - "пожаловался" Путин.

Примечательно, Путин признал контрнаступление ВСУ и неожиданно допустил формулировку "в Украине" вместо "на", как он обычно говорит в русле российской пропаганды.

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