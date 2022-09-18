УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Война будет идти до лета 2023 года: военный эксперт назвал причины

18 сентября 2022, 19:54

Эксперт говорит, что оккупанты будут искать момент и способ, чтобы контратаковать.

Российские военные, украинские военные, ВСУ
ВСУ, российские оккупанты / Генштаб ВСУ, УНИАН

Военный эксперт Петр Черник считает, что уже через месяц времени активная фаза войны временно затихнет из-за непогоды.

По его словам, уже весной-летом 2023 года возобновится контрнаступление.

"Так выглядит, что именно река Оскол будет новой линией разграничения на Харьковщине. Повторить такую харьковскую операцию будет в разы сложнее. Должны осознавать, что противник также учится и делает выводы", - сказал военный эксперт в эфире телеканала 1+1.

По его словам, "нет сомнения, что они будут искать момент и способ, чтобы контратаковать".

"Общая линия фронта не изменилась — она продолжает за тысячу км, а на Бахмутском направлении противник и дальше пытается давить всеми доступными ему силами. На мой взгляд, к месяцу времени эта активная фаза войны затихнет, потому что пойдут дожди и начнутся активные артиллерийские дуэли, а уже весной и летом начнется новая горячая фаза российско-украинской войны, которая в итоге должна "умогилить" московский империализм", - пояснил Петр Черник.

Путин просит переговоров с Украиной

Президент РФ Владимир Путин 16 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества сделал заявление о том, что он якобы готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако Зеленский, по его словам, якобы отказывается от предметного диалога.

"Так они же отказываются! Зеленский же объявил! Публично сказал - не знаю где, но публично - что он не готов и не хочет разговаривать с Россией", - сказал глава государства-агрессора.

По словам президента государства, которое само напало на Украину, Киев, мол, не хочет переговоров, а стремится решить вопрос с Россией военным путем.

"К сожалению, только противоположная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса. Заявило о том, что хочет достичь своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя", - "пожаловался" Путин.

Примечательно, Путин признал контрнаступление ВСУ и неожиданно допустил формулировку "в Украине" вместо "на", как он обычно говорит в русле российской пропаганды.

Читайте также:

война в Украине война России и Украины Петр Черник
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:17

Андрей Пионтковский. В кругах Путина говорят о его уничтожении Видеоблоги

20:11

Военный эксперт объяснил, зачем Путин пачками шлет зэков воевать в УкраинуВидео

20:10

Вы еще террора не видели, соседи-русскиемнение

20:10

Приметы на 20 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы большую удачу в дом привлечьВидео

19:54

Война будет идти до лета 2023 года: военный эксперт назвал причиныВидео

Реклама
19:28

На Украину надвигается волна арктического холода: синоптики назвали регионы, которые будут плавать

19:02

Россия бросает боевиков из ОРДЛО и отказывается лечить раненых - разведкаВидео

18:50

Михайлово чудо: поздравления, душевные открытки и картинки к светлому празднику

18:31

Как сэкономить деньги при оплате света: топ-6 способов от экспертов-коммунальщиковВидео

18:01

Не только вывод войск: Боррель назвал условия для заключения мира между Украиной и РФВидео

17:55

Россия отправляет огромное количество ракет из Санкт-Петербурга в сторону Украины - YleВидео

17:41

В Кабмине рассказали, что будет со внедрением накопительных пенсийВидео

17:21

Все по-настоящему: Даша Кацурина показала романтический поцелуй с Дантесом

17:20

Чарльз III прогнал: принца Гарри и Меган Маркл "выгнали" с важного приема перед похоронами ЕлизаветыВидео

17:09

"Сумасшедший старикан не отступит": астролог спрогнозировала, как закончится война Украины и РФ

17:03

Коллаборанты из "ЛНР" не могут убежать в РФ, им грозит мобилизация - ГайдайВидео

16:52

"Разделение Украины": в Румынии поставили на место скандального экс-министраВидео

16:46

Какие вещи нельзя стирать в режиме быстрой стирки: 3 вида, которые должна знать каждая хозяйка

16:30

"Затоптал собственную репутацию": в России рассказали, чего лишился Галкин после изгнанияВидео

16:21

Успехи ВСУ на Херсонщине дали надежду на окончание войны - Боррель

Реклама
16:20

Бисексуальная украинская модель рассказала, кто из отечественных артисток ее привлекаетВидео

16:10

"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов": Пугачева публично вступилась за Галкина

15:58

Зеленский допустил возврат Крыма дипломатическим путемВидео

15:48

Прилет по военной части РФ: в Херсоне прогремели мощные взрывыВидео

15:36

Путин провалил все цели в боях: адмирал из Британии спрогнозировал, сколько может продолжаться война

15:33

Критик Соседов назвал Светлану Лободу "третьесортной штучкой-дрючкой": "Певица курам на смех!"

15:27

В Кремле всерьез обсуждают уход Путина из-за "болезни" – ПионтковскийВидео

15:24

Кабаева избавилась от нерожденной дочери: на аборте настоял Путин - СМИВидео

14:58

В освобожденном Подвысоком на Харьковщине подняли флаг УкраиныВидео

14:50

"Там нет будущего": пленный захватчик отказывается возвращаться по обмену в оккупированный ДонецкВидео

14:41

Приметы на 19 сентября: какие 5 вещей нельзя делать в Михайлово чудо, чтобы беды не впуститьВидео

14:35

Самый вкусный завтрак за 5 минут: быстрый рецепт удивительной закускиВидео

14:15

"Я получила сообщение и прослезилась": Ольга Харлан рассказала, о чем ей пишет Дикусар с передовойВидео

14:13

Оккупанты устроили стрельбу в Херсоне: не могут поделить награбленное перед побегом - ПодолякВидео

13:36

"Зло лечится уничтожением": решить "российский вопрос" возможно лишь силой - ЕрмакВидео

13:18

Скандал вокруг экс-министра Румынии: Украина отреагировала на заявление о "передаче своих территорий"Видео

13:00

Гороскоп на завтра, 19 сентября 2022: Близнецам – обиды, Стрельцам – опасные соблазны, Рыбам – ссорыВидео

12:59

Оккупанты считают потери: по базе РФ в Сватово нанесли мощный ударВидео

12:35

"Мы все ужасно скучаем по Вам": принцессы Йоркские попрощались с королевой Елизаветой IIВидео

12:25

Оккупанты на Харьковщине расстреляли из танка авто с медиками, которые эвакуировали пациентов: 4 погибшихВидео

Реклама
12:13

Путину светит Гаага: Гиркин истерит из-за провалов на фронте и ждет революцию в РФВидео

11:59

В Украине выпал первый снег: в Сети показали фото заснеженных цветовВидео

11:34

Била коленом по голове: в Польше местная жительница избила двух 15-летних украинок

11:26

Солистка KAZKA Александра Зарицкая рассекретила личность своего бойфрендаВидео

11:24

"Привезешь мне чью-то голову": россиянки заказывают "трофеи" с войны - перехватВидео

10:56

Командование сбежало, снабжение перебито: Романенко описал катастрофу РФ на югеВидео

10:28

"Заставляли местных копать могилы": Жданов сказал, военных какой бригады убили оккупанты под ИзюмомВидео

10:18

Резкое увеличение числа ракетных ударов по Украине: в разведке Британии назвали причинуВидео

09:42

Война до 2030 года: Орбан оскандалился заявлением о потере Украиной территорий - СМИВидео

09:34

"Осуждение не остановит геноцид": Литва призвала предоставить Украине танкиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрь
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять