Война из-за Крыма: эксперт спрогнозировал асимметричный удар НАТО по РФ в Черном море

HMS Defender / Фото Reuters

Российские пограничники в ноябре 2018 года осмелились на захват украинских военных кораблей при попытке пройти через международную часть Керченского пролива, однако в случае с проходом британского эсминца HMS Defender в территориальных водах Крыма действовали гораздо осторожнее.

Как заявил заместитель директора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в комментарии Крым.Реалии, по украинским кораблям нанесли прямые огневые удары, а вокруг британского корабля был лишь шум, похожий на выстрелы.

"Потом было очень много слов, но не последовало действий, поскольку они-то как раз могли иметь для России серьезные последствия", - напомнил эксперт.

Он считает, что Великобритания могла бы даже не отвечать военным путем, а вынести вопрос нападения на ее корабль на рассмотрение НАТО с требованием выработать стратегию Альянса в Черном море.

"Сейчас ее явно недостает, и Россия этим пользуется: у НАТО нет проактивной позиции, Альянс лишь реагирует на действия Москвы. Если бы он был решительно настроен с точки зрения противостояния с Россией, Украина бы уже давно получила план для членства в НАТО, однако до сих пор находятся страны, которые считают, что подобный шаг лишь привнесет дополнительную напряженность в отношения Альянса с Москвой", - добавил Самусь. Реклама

Проход HMS Defender у берегов Крыма

Напомним, 23 июня росСМИ сообщили, что возле берегов оккупированного РФ Крыма в Черном море сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности якобы сделали "предупредительные" выстрелы в сторону британского эсминца Defender.

ФСБшники открывали огонь возле мыса Фиолент, поскольку эсминец "пересек границу РФ". Также с целью "предупреждения" по курсу Defender метнул бомбы военный самолет Су-24М.

Позже в МИД Украины и Минобороны Британии отреагировали на заявление России про обстрел британского эсминца Defender. Россияне, по-видимому, стреляли "невидимыми бомбами", так как британская сторона никаких атак не зафиксировала.