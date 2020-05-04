"Не в голове Путина": Сивохо рассказал, как Украина виновата в войне на Донбассе

Война на Донбассе – Сивохо рассказал о вине Украины / УНИАН

Война на Донбассе не закончится с выводом войск и возвращением оккупированных территорий в состав Украины, считает бывший советник секретаря СНБО, креативный продюсер студии Квартал 95 Сергей Сивохо. А все потому, что Украине еще придется победить "войну в головах украинцев".

"У меня нет желания заканчивать войну в голове Владимира Путина. Я хочу закончить войну в головах жителей Украины… Вы считаете, что никакого не существует конфликта в головах между жителями той территории и этой территории? Под гнетом пропаганды все эти шесть лет, как с той, так и с этой стороны, неужели вы не считаете, что им нужно будет как-то привести в порядок голову и как-то жить друг с другом?" – пояснил Сивохо в интервью для программы главного редактора сайта Гордон Алеси Бацман.

Читайте такжеКогда Путин вернет Донбасс и Крым – прогноз эксперта из ЦРУОн сказал, что видит войну на Донбассе в нескольких плоскостях.

"Конфликт на Донбассе многослойный. Первый слой – это Украина-Россия. Второй слой – это Россия и так называемый коллективный Запад. И никуда не деться – это подталкиваемые к конфликту силы Украина – Украина. С той и с этой стороны. Потому что мы имеем дело с гибридной войной. Один из ее методов – это инициация страной-агрессором конфликта и поддерживание его", – разложил по полочкам свое видение Сивохо.

Напомним, 30 мартастало известно, что Сергей Сивохо уволен с должности советника секретаря СНБО на общественных началах.

Позднее Сивохо прокомментировал свое увольнение с поста советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны. По его словам, клеркам из СНБО больше неинтересна тема Донбасса.