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Война не продлится до осени 2023: Жданов ответил, на сколько могут затянуться боевые действия

28 августа 2022, 10:02

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что поспособствует окончанию войны в Украине.

Олег Жданов
Олег Жданов / скриншот, УНИАН

Война в Украине может затянуться до весны 2023 года. Все будет зависеть от темпов поставок вооружения для нашей страны.

Военный эксперт Олег Жданов на своем Youtube-канале не согласился с утверждением, что война затянется до следующей осени.

"Могу вам предложить такой вариант: формула прогноза окончания войны. Ее надо прикладывать ко дню начала массовых поставок техники и вооружения для ВСУ. Как только пойдут в промышленных объемах (десятками, сотнями) сюда партии вооружения, с этого момента еще надо подтянуть дату возвращения наших военнослужащих с обучения с военных центров наших стран-партнеров. Вот от этой даты три-четыре недели - будет готовность (к контрнаступлению, - ред.)", - считает Жданов.

Также он подчеркнул, что надо соединить военных, прошедших обучение, и технику, которая придет для них с Запада. Сейчас, добавляет эксперт, самый сложный период войны - позиционный. Враг уже не может наступать, а украинская армия - еще.

"Эта патовая ситуация может растянуться, как минимум, на несколько недель. Это минимум", - прогнозирует Жданов.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России. Такой сценарий предусматривает перенос войны на будущее. Украина собирается восстановить свою территориальную целостность в границах на 1991 год.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что на войне РФ против Украины началась четвертая фаза. По его мнению, она продлится 2-3 месяца до зимы. Согласно прогнозу Арестовича, продвижения войск ожидать не следует – стороны будут наносить удары по позициям друг друга.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что осень может стать решающим периодом на войне Москвы против Киева. В сентябре-октябре возможна активизация боевых действий. В ноябре интенсивность боев может снизиться. Не исключено, что весной 2023 года будет снова горячая фаза войны.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Олег Жданов
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