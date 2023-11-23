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Война продолжится и в 2024 году, но запомнится кое-чем: Коваленко дал большой прогноз

Яна Ставская
23 ноября 2023, 22:25
Об освобождении Крыма в 2024 году говорить преждевременно. Самым сложным этапом деоккупации станет Донбасс.
Зеленский отреагировал на продвижение ВСУ на Херсонщине
Бои за Юг продолжатся и в 2024 году, уверен Коваленко / Коллаж: Главред, фото: Константин и Влада Либеровы, телеграм Владимира Зеленского

2024 год может стать для Украины годом освобождения Юга, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Предпосылки этому эксперт уже наблюдает в зоне боевых действий.

В своем Telegram Коваленко заметил, что формирование плацдарма на левом берегу Днепра, чем сейчас занимаются украинские военные, не закончится в 2023 году. Это будет сопровождаться отрезанием южной группировки российских оккупантов от логистики, что вынудит их отойти на более выгодные позиции вглубь Херсонской области.

Опорным рубежом может стать линия Таврийское-Раденск, которая не является абсолютно надёжной для долговременного удержания, а потому её прорыв - вопрос времени, отметил Коваленко.

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В то же время "клин" между Новопрокоповкой и Вербовым в Запорожской области россияне не смогут долго сдерживать - и его "прорвёт" в направлении Токмака, что в комбинации с развитием событий на левом берегу, вынудит оккупантов отходить ближе к Мелитополю.

В свою очередь РОВ будут продолжать пытаться расширить зону контроля в Донецкой области - будут новые бои за Авдеевку, что, с другой стороны, будет истощать ресурс самих россиян.

Даже в случае новой волны мобилизации Россия продолжит истощать свой внутренний ресурс оставшегося по наследству вооружения от СССР и зависеть от поставок определённой номенклатуры из Ирана и КНДР.

"Результатом боевых действий в Украине в 2024-м году может стать классическая позиционная война на Востоке и череда достижений на Юге, позволяющих расширять плацдармы и ограничивать РОВ (оккупационные войска - Главред) по логистике", - подытожил Коваленко.

При этом говорить об освобождении Крыма в 2024-м, по мнению эксперта, преждевременно и неуместно.

"Последовательность освобождения территорий Украины может иметь вид - Херсонская область и Запорожская область, между процессом освобождения которых и может иметь место развитие операций более широко спектра по Крыму", - объяснил он.

Донецкая и Луганская область будут самым сложным этапом освобождения территорий Украины. И всё это указывает на то, подчеркнул Коваленко, что сама война не будет скоротечной и тем более не завершится в 2024-м.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Бои за юг

ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу Днепра, теперь атакуя позиции россиян не только возле Крынков, но и у других населенных пунктов. Вместе с тем аналитики не могут подтвердить российские "вбросы" о контратаках самих россиян.

По мнению эксперта Александра Коваленко, в настоящее время украинские военные создают "буфер безопасности" для Херсона и всего правобережья.

У самих россиян там большие потери. Недавно росийские артиллеристы накрыли огнем оккупантов недавно сформированного 328-го полка из состава 104-й ДШД ВС РФ, переброшенных в район Крынков. Не выдержав огня с обеих сторон, те просто покинули ключевые позиции и убежали.

Среди преимуществ ВСУ на указанном участке фронта россияне называют работу разведки и FPV-дронов. У самих же оккупантов не хватает средств связи, из-за чего силы РФ страдают от "дружественного огня".

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