"Война против Украины - проигрышный вариант": Золотарев объяснил, готов ли к этому Лукашенко

Золотарев объяснил, готов ли к этому Лукашенко / скриншот

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко находится у Путина "на крючке", но точно попытается избежать худшего.

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду отметил, что определенная степень свободы в действиях и решениях у Лукашенко до сих пор осталась, но ее становится все меньше.

"В принципе, все "плюшки", на которые он мог рассчитывать, он получил: помощь России почти на 2 млрд долларов, рынки (белорусским машиностроением будут замещать дефицит того, что теперь отсутствует в России из-за санкционного режима). А вот что за это у него попросят – вопрос. Но Лукашенко точно попытается избежать худшего. Военное вторжение на территорию Украины и прямое участие в войне белорусских войск для Лукашенко однозначно будет проигрышным вариантом", - пояснил эксперт.

Политолог напомнил, что у Путина сохраняется идея фикс – стать собирателем земель, потому он и Беларусь безо всяких проблем, без шума и пыли, "оформит" в союзное государство.

Читайте также"Ситуация меняется очень сильно": мэр Житомира предупредил о вторжении армии Лукашенко в Украину"Точно так же он хочет втянуть в это союзное государство и часть Украины. В декабре будет сто лет с момента основания Советского Союза. И идею о создании СССР 2.0 никто со счетов не сбрасывал. Путин ведь выстраивает исторические параллели, сравнивает себя с Петром І, основателем Российской империи. Потому на месте Лукашенко я бы тысячу раз подумал", - подытожил Золотарев.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси, заявив, что их страну втягивают в войну активнее, чем в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Но именно от граждан страны сейчас зависит очень многое, считает президент Зеленский.

Читайте также: