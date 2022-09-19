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Война в Украине перешла в новую фазу, реакция РФ непредсказуема - генерал США

19 сентября 2022, 08:03

После разгрома оккупационных войск на Харьковщине война вышла на новый этап, ситуация на фронте может измениться уже "через несколько недель или месяцев".

Марк Милли, ВСУ
Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу / Фото Википедия, twitter.com/DefenceU

Война России против Украины перешла в новую фазу, когда украинские силы захватили стратегическую инициативу. Так как "война сейчас идет не очень хорошо для России", то непонятно, как страна-агрессор может отреагировать на неудачи на поле боя. Об этом предупредил генерал США Марк Милли после посещения военной базы в Польше.

Как пишет Reuters, Милли проверил систему противовоздушной обороны базы, включая ракетные батареи Patriot, которые станут последней линией обороны, если Россия решит атаковать базу, рискуя начать войну с НАТО.

Генерал США не считает, что войска США в Европе находятся под какой-то повышенной угрозой. При этом, по мнению Милли, они должны быть готовы. Генерал призвал американских военнослужащих, которые находятся в Европе, сохранять высокий уровень бдительности.

"Война сейчас идет не слишком хорошо для России. Поэтому мы все обязаны поддерживать высокий уровень готовности. В ходе войны вы просто не знаете с высокой степенью уверенности, что произойдет дальше", – сказал Милли.

Он считает, что после разгрома оккупационных войск в Харьковской области война вышла на новый этап, ситуация на фронте может измениться уже "через несколько недель или месяцев".

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что Вооруженные силы Украины провели беспрецедентную военную операцию и освободили практически всю Харьковскую область от оккупационной армии России. По словам главы государства, за время пребывания в регионе захватчики даже не пытались что-то сделать для людей. Они оставили после себя опустошенные села, в некоторых населенных пунктах нет ни одного уцелевшего дома.

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов ранее заявил, что силы обороны Украины вышли на государственную границу с Россией. Операция продолжается. Оккупанты убегают либо вглубь фронта, либо на российскую территорию.

Министр обороны Алексей Резников считает, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области идет лучше, чем ожидалось. По его словам, украинцы доказывают свою способность бить войска РФ на поле боя. Но праздновать победу еще рано, враг может пойти в контратаку.

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