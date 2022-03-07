Война в Украине: шести городам присвоили звание Город-герой

Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении статуса городов-героев тем городам, которые больше всего пострадали от российских захватчиков.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении статуса городов-героев тем городам, которые больше всего пострадали от российских захватчиков, но все же мужественно держат оборону.
В частности, городами-героями станут: Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха.
"В целях празднования подвига, массового героизма и устойчивости граждан, проявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины постановляю присвоить почетное отличие "Город-герой Украины" городам: Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Харькову, Херсону, Чернигову", - говорится в указе президента №111/2022.
Как сообщал Главред, 7 марта - двенадцатый день войны России против Украины. Враг продолжает наступательную операцию. С начала суток оккупанты продолжили наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным пунктам Украины, сообщили в Генштабе. Российские захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь для нанесения авиаударов по Украине.
Министр обороны Украины Алексей Резников 7 марта заявил, что украинские защитники демонстрируют высокое мастерство, уничтожая российских захватчиков по всем направлениям обороны. Из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. При этом оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев. Российские войска везде получат жесткий отпор, добавил Резников.
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