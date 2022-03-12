Войска агрессоров рассредоточились под Киевом - британская разведка / Reuters

Сотрудники внешней разведки Великобритании сообщают, что северо-западнее Киева продолжаются жестокие бои с группировкой российской агрессоров, основные силы которых сейчас расположены приблизительно в 25 километрах от центра города. Такая информация опубликована на официальной Twitter-странице Министерства обороны Британии.

Кроме того, отмечается, что части большой русской колонны к северу от Киева рассредоточились. Как считают британские аналитики, такое положение вещей может свидетельствовать о том, что россияне пытаются оцепить город либо уменьшить уязвимость своих войск к украинским контратакам.

Также сообщается, что Россия в войне против Украины целенаправленно использует для обстрелов и ударов неуправляемые ракеты для увеличения числа жертв среди мирного населения.

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Напомним, ранее Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало сведения о главарях кадыровских бандформирований на территории Украины.

"Понимая неизбежность наказания за военные преступления, которые были совершены на территории Украины, все больше представителей силовых структур России пытается выйти на связь с военной разведкой Украины, предлагая в качестве "входного билета" различную информацию", - говорится в сообщении ГУР.