Войска РФ перебросили два батальона резервов на юг и нанесли авиаудары по Херсонщине – Генштаб

ВСУ продолжают противостоять войскам РФ на южном фронте / Генштаб ВСУ

Оккупационные войска России на южном фронте пытаются удержать занятые позиции и не допустить создания благоприятных условий для контрнаступательных действий армии Украины. Они перебросили две батальонных тактических группы на юг за счет резервов и сил с других направлений. Враг нанес авиаудары у Белогоровки, Белой Криницы и Лозового Херсонской области. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Согласно вечерней сводке Генштаба, захватчики концентрируют свои силы на юге и пытаются не допустить перехода сил обороны Украины к контрнаступательным действиям.

"На Южнобужском направлении подразделения противника продолжают сосредотачивать усилия на удержании занятых позиций и недопущении создания Силами обороны благоприятных условий для проведения контрнаступательных действий", - отмечается в сообщении.

Также указывается, что россияне перебросили две БТГ за счет резерва и перемещения сил с других направлений.

Окупанти посилили угруповання силами до двох батальйонних тактичних груп за рахунок резерву та переміщення окремих підрозділів з інших напрямків.

Кроме того, вражеские военные подразделения нанесли авиаудары у ряда населенных пунктов в Херсонской области и уделяют больше внимание ведению воздушной разведки при помощи бесплотников.

"Враг нанес авиаудары возле Белогорки, Белой Криницы и Лозового. Большое внимание уделяет ведению воздушной разведки БПЛА", - подчеркивается в сообщении.

Ситуация на юге Украины

Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что Украина может наносить удары по Крыму оружием, которое предоставил Запад. По словам главы Минобороны, Киев и Вашингтон договорились, что ВСУ не будут наносить удары по территории России. Договоренность, безусловно, не распространяется на оккупированные украинские земли.

В четверг вечером, 18 августа, жители Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрывах. Также стало известно о взрывах в Новой Каховке, которая захвачена войсками РФ. Предварительно сообщалось, что работала вражеская ПВО.

Местные Telegram-каналы в захваченном Крыму также сообщили о взрывах на аэродроме Бельбек в Севастополе.

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