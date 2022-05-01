Войска РФ пытались штурмовать позиции на Донбассе: бойцы ВСУ нанесли по оккупантам ответный удар

Бойцы армии Украины наносят меткий удар по технике российских оккупантов / Скриншот видео Генштаб ВСУ

Бойцы батальона Сармат в Донецкой области нанесли ответный удар по российским оккупационным войскам и отразили их атаку. Украинские военные решительно применили против врага противотанковые средства, минометы и стрелковое оружие. В результате уничтожили один российский танк, огневые средства и живую силу противника. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

На странице Генштаба в Facebook указывается, что в Донецкой области произошло военное столкновение батальона бойцов батальона Сармат с российскими оккупантами, которые пытались осуществить штурм их позиций.

В частности, перед тем, как произошла атака врага, украинские позиции были обстреляны из минометов, танков, артиллерии и гранатометов. Далее подошла бронетехника и пехота российских оккупационных войск. Бойцы ВСУ применили противотанковые средства, минометы и стрелковое оружие.

"Вражеской атаке предшествовал ночной обстрел из минометов, танков, артиллерии и гранатометов. После этого утром на горизонте появилась бронетехника и пехота оккупантов. Украинские воины решительно встретили захватчиков огнем из противотанковых средств, минометов и стрелкового оружия", - отметили в Генштабе.

Также в Генеральном штабе подчеркнули, что в результате боев был уничтожен 1 российский танк, огневые средства и личный состав противника.

Армия Украины бьет оккупантов РФ

Бойцы спецназа Нацгвардии в ходе рейда на одном из Изюмских направлений сокрушили вражеский БМП-2 вместе с личным составом, а также подбили танк врага. Бойцы применили украинский противотанковый ракетный комплекс Корсар и открыли пулеметный огонь. В результате цели противника были поражены.

В Оперативном командовании Юг рассказали об ударе ВСУ по вражеским объектам на оккупированном Россией островом Змеиный. Оккупанты понесли серьезные потери. В результате удара разбили три российские зенитные установки, ЗРК Стрела-10 и машину связи-серверной с телекоммуникационным оборудованием. Ликвидированы 42 человека.

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