Уход войск РФ и переброска боевиков "ДНР": на Запорожчине объяснили ситуацию у Мелитополя

Войска России проводят ротацию своих сил в Запорожской области - Старух/ Коллаж Генштаб ВСУ, Facebook Александра Старуха

Войска России в конце прошлой недели вывели свои оккупационные структуры с ряда громад в Запорожской области, которые терроризировали местное население. Захватчиков сняли с блокпостов и отправили в направлении Херсонской области. В некоторых громадах на их место забросили боевиков "ДНР" с целью продолжения террора. Речь идет о ротации российских военных формирований. Об этом заявил руководитель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Как сообщает пресс-служба Запорожской ОВА, в конце прошлой недели с Мелитопольского района, и ряда других громад в Запорожской области, россияне отвели свои военные структуры. Их отправили на Херсонское направление. На прежние места их дислокации зашли новые боевики, поэтому речь, по сути, идет о ротации.

Читайте такжеВойска РФ готовятся к бегству из Мелитополя, опасаясь наступления армии Украины – мэр"В ряде громад (Запорожской области ) в конце прошлой недели отвели те структуры оккупанта, которые обеспечивали контроль и терроризировали население. Их сняли с блокпостов и отправили по Херсонскому направлению. Сейчас в некоторых громадах, где произошел такой уход, зашли новые, то есть была осуществлена простая ротация", - рассказал Старух.

Также он подчеркнул, что на места дислокации российских оккупационных войск были переброшены военные подразделения так называемой "ДНР" с целью продолжения террора против мирных жителей.

Ситуация в Мелитополе

Мэр Мелитополя Иван Федоров в мае рассказал о том, что украинские спецслужбы, военные и партизаны реализовали успешную специальную операцию в Мелитополе. Им удалось пресечь доставку оружия в город и на другие оккупированные территории. Работа партизан сопровождается колоссальными рисками, но люди готовы оказывать сопротивление и на таком уровне.

6 июня Федоров сообщил, что войска России ушли почти со всех блокпостов в оккупированном Мелитопольском районе. По его словам, россияне опасаются наступления ВСУ на захваченные ими территории. В городе заблокировали связь и Интернет. По мнению градоначальника, украинские войска могут освободить Мелитополь в ближайшие месяцы.

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