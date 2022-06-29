Возможен ли захват Киева и Днепра армией РФ: военный эксперт оценил риски

Чтобы оккупировать Киев, путинским солдатам нужно сначала его взять. К обороне столицы готовились очень хорошо. Оккупанты не смогли удержать даже окрестности.
Киеву не грозит оккупация не только в ближайшей, но и в более отдаленной перспективе. Чтобы захватить столицу Украины, врагу нужно иметь армию в три-четыре раза больше той, которая есть на сегодня. Об этом заявил гендиректор компании A. Drones, военнослужащий ВСУ и блогер Юрий Касьянов.
По его словам, чтобы оккупировать Киев, врагу надо сначала его взять.
"Но вы видите, сколько времени у противника ушло на то, чтобы взять хотя бы Северодонецк. Это совсем не просто. Если Мариуполь оказался в окружении фактически с третьего дня войны, то к обороне Киева подготовились очень хорошо", - сказал Касьянов в интервью изданию Obozrevatel.
"Чтобы захватить Киев, врагу нужно иметь армию в 3-4 раза больше той, которая есть на сегодня. Прежде всего, для этого нужно удержать под контролем окрестности Киева. Но, как мы видели, 40-тысячная армия противника под Киевом оказалась просто небоеспособной, растянутой, раскиданной. Коммуникации врага обстреливаются, партизаны работают", - объяснил военный эксперт.
Касьянов считает, что нужно иметь миллионы людей, чтобы оккупировать Украину. При этом Днепр и Киев взять физически невозможно.
"Потому что мы уже мобилизовались, подготовились. У противника нет тех миллионов солдат, чтобы занять каждое село. А без этого невозможно держать территорию под контролем. Чтобы контролировать дороги, железнодорожные пути, мосты и так далее – это требует огромного напряжения сил врага (...) Для того, чтобы оккупировать хотя бы левобережную Украину, противнику надо иметь как минимум полтора миллиона солдат. Их нет", - сказал военный.
Как сообщал Главред, политический и экономический аналитик Тарас Загородний считает, что Кремль наряд ли решится на вторую попытку захватить столицу Украины Киев, а также Харьков.
Напомним, советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ветеран вооруженных сил США Дэн Райс заявил, что битва под Киевом войдет в учебники по военной истории, ведь украинским защитникам удалось преодолеть силу, которая их значительно превосходила. Райс считает, что переломным моментом в войне стала битва к северу от Киева – в Мощуне и Ирпене.
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