Возомнил себя персонажем из "Властелина колец": оккупант вонзил клинок в сердце украинцу

Российские захватчики продолжают поражать зверским поведением.
Российские военные уже не раз отличались своим животным поведением. Очередной оккупант похвастался своей жене, как жестоко убил украинца, воткнув ему клинок в сердце.
Телефонный разговор, в котором он признался, что давно уже мечтал таким образом убить человека и перерезать ему сухожилие, перехватила Служба безопасности Украины.
"Российских оккупантов не зря называют орками – некоторые из них действительно фанатеют от этих персонажей "Властелина колец" и наслаждаются убийствами мирных украинцев. Новый перехват СБУ шокирует, и это уже не фантастика, а обычный зверский рашизм и садизм", - констатируют в СБУ.
В разговоре с женой захватчик признался, что он с товарищами сначала издевался над пойманным украинцем, а впоследствии и убили.
"Мы вчера "укра" поймали... Теперь он в инном мире. Я ему свой "свинокол" прямо в сердце вогнал... У меня клинок, как у Фродо Беггинса. Так что я свою мечту... я же хотел человеку сухожилие перерезать и вставить кол", – рассказывает российский захватчик своей жене.
Напомнми, в Киевской области российские оккупанты не только грабили и убивали, но еще и совершали зверские преступления в отношении детей и женщин. Как рассказала 42-летняя украинка Виктория, трое пьяных русских военных, вытащили ее на улицу и начали приставать.
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