"Насиловали по очереди": украинка рассказала о нечеловеческих зверствах оккупантов

Насилие /УНИАН, pixabay.com

В Киевской области российские оккупанты не только грабили и убивали, но еще и совершали зверские преступления в отношении детей и женщин.

Как рассказала 42-летняя украинка Виктория в интервью The Times, трое пьяных русских военных, вытащили ее на улицу и начали приставать.

"К преступлениям военные подготовились. Накануне они пришли в дом к женщине конфисковать телефоны семьи и попросили завязать белую ткань на заборе перед домом", - рассказала женщина.

Впоследствии оккупанты изнасиловали ее и еще двух женщин.

"Самому младшему из насильников было 19 лет. Зовут его Даня", - рассказала она.

Отвечая на вопрос, есть ли у него девушка, сказал, что только целовал ее в щеку, но с украинкой "покончит".

Эти же оккупанты ходили специально в поисках девушек. Они убивали мужчин, оказавших сопротивление.

Когда русские поняли, что не отобрали телефон у одного жителя, оккупанты начали конфликтовать между собой, в результате один из военных случайно прострели ногу своего командира.

Двух женщин, в том числе Викторию, протащили в "штаб" - самому модному дому в поселке – и начали насиловать по очереди.

Виктории удалось спастись: как только насильник отвлекся - она побежала домой к мужу.

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The Times пишет, что после того, как разгромленные русские войска убежали из села, некоторых местных начали подозревать в коллаборационизме.

Омбудсмен Людмила Денисова в комментарии The Times рассказала, что такого рода преступлений на оккупированных русскими территориях может быть гораздо больше, так как многие жертвы боятся об этом заявить.

"Это геноцид. Они использовали изнасилование как оружие — в основном это были молодые солдаты в возрасте 20–25 лет, они делали это публично перед другими членами семьи и кричали: "Мы хотим сделать это с каждой нацистской сук** в ​​Украине", - рассказала Денисова.

Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.

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