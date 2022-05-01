Враг ударил ракетами по заводу или складу минеральных удобрений на Николаевщине

Оккупанты обстреляли Николаевщину 1 мая / Фото t.me/mykolaivskaODA

В воскресенье, 1 мая, российские оккупанты обстреляли Николаевскую область. Сначала о взрывах сообщили местные жители в соцсетях, а потом информацию подтвердил и губернатор Николаевской области Виталий Ким.

Глава области дал понять, что оккупанты обстреляли завод (или склад) минеральных удобрений.

"Оккупанты против удобрений", - написал он в Telegram и опубликовал фото рыжего столба дыма.

Позже Ким добавил, что "туча уже белая". Специалисты проверяют состав воздуха.

Фото t.me/mykolaivskaODA

Позже Ким добавил, что воздух после "прилета" и взрыва чист.

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