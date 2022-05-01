Враг ударил ракетами по заводу или складу минеральных удобрений на Николаевщине

Специалисты проверяют состав воздуха. Виталий Ким уточнил, что туча уже стала белой.
В воскресенье, 1 мая, российские оккупанты обстреляли Николаевскую область. Сначала о взрывах сообщили местные жители в соцсетях, а потом информацию подтвердил и губернатор Николаевской области Виталий Ким.
Глава области дал понять, что оккупанты обстреляли завод (или склад) минеральных удобрений.
"Оккупанты против удобрений", - написал он в Telegram и опубликовал фото рыжего столба дыма.
Позже Ким добавил, что "туча уже белая". Специалисты проверяют состав воздуха.
Позже Ким добавил, что воздух после "прилета" и взрыва чист.
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Автор: Анна Багренко