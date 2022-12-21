glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Враг бесится и выискивает слабые места": в ВСУ сообщили о сложной ситуации на Донетчине

21 декабря 2022, 04:15
Украинские воины держат позиции благодаря своему мужеству, героизму и несокрушимости, нанося врагу тяжелые потери.
'Враг бесится и выискивает слабые места': в ВСУ сообщили о сложной ситуации на Донетчине
В ВСУ сообщили о сложной ситуации на Донетчине / 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Российские войска пытаются прорвать оборону в Донецкой области, однако украинские защитники мужественно дают отпор врагу, нанося большие потери оккупантам. Об этом рассказал спикер восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире Эспрессо.

"Ситуация чрезвычайно сложная на Донетчине. Враг бесится и пытается во что бы то ни стало прорвать нашу оборону, выискивает слабые места, чтобы таранить ее всеми видами артиллерии. Противник бьет крупнокалиберной артиллерией, а сегодня Пригожин, глава ЧВК Вагнер, показывал, но надо верифицировать местность, что они использовали "Гиацинты" (советская 152-мм корпусная самоходная пушка, - ред.), ведь об этом мы и раньше знали. Также они работают системами реактивного залпового огня, по возможности авиацией, чтобы прорвать нашу оборону", - рассказал Череватый.

В то же время представитель Восточной группировки сообщил, что несмотря на все это, в районе Бахмута, Соледара, Клещиевки и других населенных пунктов наши воины держат позиции, благодаря своему мужеству, героизму, несокрушимости, обученности, сообразительности и каждый раз отражают врага, нанося ему тяжелые потери.

Напомним, недавно советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты терпят огромные потери под Бахмутом в Донецкой области, но они продолжают бросать своих солдат в "ад". Ежедневно враг теряет минимум одну роту бойцов, а бывает даже и больше.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что война в Украине перейдет на завершающий этап после падения Луганска или Донецка. Это окончательно деморализует российскую сторону.

Как отметил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, до конца 2022 года украинские военные смогут оттеснить российских оккупантов на позиции, которые были под контролем врага по состоянию на 23 февраля. А уж до середины 2023 года ВСУ могут зайти в Крым.

Вас может заинтересовать:

война в Украине война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:15

"Враг бесится и выискивает слабые места": в ВСУ сообщили о сложной ситуации на Донетчине

03:33

"У Шпагатовны белочка": Волочкова насмешила снимком с будущим мужем

02:55

Зачем разогревать лимонный сок в микроволновке: простой секрет, о котором мало кто знает

02:06

"Инопланетянка" Роксолана из Холостяка-12 после вылета снялась обнаженной

01:35

"Россияне терпят стратегическое поражение": эксперт пояснил, о чем говорят громадные потери враговВидео

Реклама
00:39

Таро прогноз для Водолеев на 2023 год: когда вами овладеет страх, а когда прольется денежный дождьВидео

20 декабря, вторник
23:37

"Украина нам не союзник": президент Хорватии оскандалился пророссийским заявлением

23:14

После визита Зеленского в Бахмут: в России заявили о поездке Путина в "зону СВО"Видео

22:44

Без Винника: Полякова перепела песню, которую исполняла в дуэте с пропавшим певцомВидео

22:33

Певица KRUTЬ требует дисквалифицировать победителей Нацотбора на Евровидение

22:32

"На графики пока не рассчитываем": в YASNO сделали тревожный прогноз по свету в КиевеВидео

22:30

Ликвидирован Тик-Ток-Овец: ВСУ закончили карьеру кадыровца-оккупанта

22:26

Иван Яковина. Путин может посадить ГиркинаВидеоблоги

22:07

Загадка раскрыта: почему коты боятся огурцов как огняВидео

21:54

Лукашенко использовал против Путлера его же оружие - ядерноемнение

21:50

РФ стратегически проиграла войну: Резников о неудачах КремляВидео

21:46

Гиркин сравнил Зеленского и Путина, унизив российского диктатораВидео

21:41

"Питер, спасибо": украинка Елка продолжает молча развлекать россиян

21:32

Унитаз будет сиять после первого мытья: невероятно простое домашнее средство справится с ржавчиной

21:25

Перед смертью успел сказать маме "Люблю, целую, обнимаю": под Бахмутом трагически погиб молодой боец

Реклама
21:15

Киркоров чуть не подрался с журналисткой из-за голубяВидео

21:11

Ребел Уилсон после каминг-аута впервые показала крошку-дочь от суррогатной матери

21:00

"Подарки" будут весь год: Резников анонсировал мощную военную помощь для УкраиныВидео

20:54

После Нового года Россия будет готова отдать Крым, а война закончится осенью 2023-го – РустамзадеВидео

20:46

"НАТО победит РФ за 3 дня": американский конгрессмен жестко высказался о "мощных" оккупантахВидео

20:31

Риски есть: РФ хочет создать ударную группировку для наступление из Беларуси – РезниковВидео

20:23

Пригожин приехал под Бахмут и вызвал Зеленского на "разборки"Видео

20:11

Шуляк извинилась перед раненым защитником и поблагодарила всех воинов

20:10

Приметы на 22 декабря: какие 3 вещи нужно сделать всем в день Анны, чтобы успех привлечь на весь годВидео

20:10

На Рождество в Украину ворвется неожиданная погода: синоптик удивил новым прогнозомВидео

20:02

РФ получит 300 "шахедов" для убийства украинцев: Уоллес рассказал, что взамен достанется ИрануВидео

19:52

Как отбелить белые шнурки: 5 простых способов, о которых вы не догадывались

19:33

Муж Cедоковой похвастался ее промежностью

19:06

Тотальная экономия: с Нового года цены на продукты резко взлетятВидео

18:54

Как убрать лед с лобового стекла автомобиля за 5 минут: простой и безопасный способ

18:48

"РФ хочет оставить украинцев без света на Рождество": Шмыгаль предупредил о новых атаках оккупантовВидео

18:43

Борьба РФ за Бахмут бесперспективна, оккупантам светит пиррова победа — ReutersВидео

18:30

Тюнингованная невестка Оксаны Марченко похвасталась гламурной жизнью во время войны

18:16

"Самоубийство для Лукашенко": Беларусь не готова воевать с Украиной — ГУРВидео

18:00

"Здоровье уже не то": Лазарев осрамил Баскова из-за его болезниВидео

Реклама
17:59

"Надо уже о земле думать": Данилов потроллил Путина, прыгнувшего с трапа в МинскеВидео

17:49

"Опасность для русских рядом": в Мариуполе партизаны подожгли база оккупантовВидео

17:44

Полдня в бомбоубежище: в ВСУ предупредили о затяжных тревогах из-за атак дронов РФВидео

17:36

Звезда сериала Зачарованные Алисса Милано показала честное фото в день своего 50-летия

17:22

"Ни в чьих интересах": Си Цзиньпин однозначно высказался насчет войны в УкраинеВидео

17:17

"Это же Дональд Трамп": 52-летний рыжий из Иванушек изменился до неузнаваемости

17:02

В Беларуси РФ перебрасывает танки и оккупантов к границе с УкраинойВидео

16:53

Виктор Павлик признался, почему побаивается свою молодую женуВидео

16:53

"Влупили по энергосети 1000 ракет и дронов": председатель правления "Укрэнерго" назвал главную цель РФВидео

16:51

30-градусных морозов на Новый год не будет: синоптик рассказал, какой будет погода до конца годаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять