'Враг бесится и выискивает слабые места': в ВСУ сообщили о сложной ситуации на Донетчине

Украинские воины держат позиции благодаря своему мужеству, героизму и несокрушимости, нанося врагу тяжелые потери.

В ВСУ сообщили о сложной ситуации на Донетчине / 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Российские войска пытаются прорвать оборону в Донецкой области, однако украинские защитники мужественно дают отпор врагу, нанося большие потери оккупантам. Об этом рассказал спикер восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире Эспрессо.

"Ситуация чрезвычайно сложная на Донетчине. Враг бесится и пытается во что бы то ни стало прорвать нашу оборону, выискивает слабые места, чтобы таранить ее всеми видами артиллерии. Противник бьет крупнокалиберной артиллерией, а сегодня Пригожин, глава ЧВК Вагнер, показывал, но надо верифицировать местность, что они использовали "Гиацинты" (советская 152-мм корпусная самоходная пушка, - ред.), ведь об этом мы и раньше знали. Также они работают системами реактивного залпового огня, по возможности авиацией, чтобы прорвать нашу оборону", - рассказал Череватый.

В то же время представитель Восточной группировки сообщил, что несмотря на все это, в районе Бахмута, Соледара, Клещиевки и других населенных пунктов наши воины держат позиции, благодаря своему мужеству, героизму, несокрушимости, обученности, сообразительности и каждый раз отражают врага, нанося ему тяжелые потери.

Напомним, недавно советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты терпят огромные потери под Бахмутом в Донецкой области, но они продолжают бросать своих солдат в "ад". Ежедневно враг теряет минимум одну роту бойцов, а бывает даже и больше.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что война в Украине перейдет на завершающий этап после падения Луганска или Донецка. Это окончательно деморализует российскую сторону.

Как отметил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, до конца 2022 года украинские военные смогут оттеснить российских оккупантов на позиции, которые были под контролем врага по состоянию на 23 февраля. А уж до середины 2023 года ВСУ могут зайти в Крым.

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