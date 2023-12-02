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Все лицо было в крови: на Прикарпатье жестоко избили военного, похоронившего сына

Ангелина Подвысоцкая
2 декабря 2023, 00:42
На военного набросился пьяный водитель, которому не понравилось то, что "военная машина медленно едет".
драка с военным в Ивано-Франковской области
В Ивано-Франковской области до крови избили военного / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Ивано-Франковской области мужчина набросился на военного, который приехал с фронта и похоронил своего погибшего на войне сына. После избиение посреди улицы у военного все лицо было в крови. Об этом сообщает Суспільне.

Все произошло 30 ноября в городе Тлумаче на Прикарпатье. Пьяному водителю не понравилось, что мужчина за рулем военной машины очень "медленно едет", а сама машина "слишком большая". Он устроил скандал и напал на военного, нанося удары в голову.

Оттянуть пьяного водителя от военного пытались мужчины, которые увидели инцидент. Успокоить нападавшего не получалось даже правоохранителям, приехавших на место драки. Даже перед полицейскими мужчина пытался ударить военного и толкал правоохранителей.

видео дня

Что говорят родные пострадавшего

Дочь военного Алиса Андрусяк узнала об избиении отца из соцсетей, где на тот момент уже опубликовали видео. Она рассказала, что отец даже не хотел писать заявление в полицию, ведь просто хотел покоя.

"Я считаю, что он очень достойно вышел из этой ситуации, но мужчина не давал ему покоя. Он был очень пьяным, оскорбительно говорил к папе. Он похоронил сына, прошел очень тяжелые бои, был "на нуле". У него — очень большие проблемы со здоровьем. Папа просто хочет покоя. Но я, как дочь, не могу это оставить. Это — очень унизительно. Я горжусь папой, что он выдержал это достойно и не "дал сдачи". Он повел себя, как военный", — говорит девушка.

Оказалось, что у пострадавшего мужчины рана на носу и перелом костей спинки носа.

Что говорит нападавший мужчина

Мужчина, который напал на военного, рассказал свою историю того, что произошло. Он признался, что в тот момент находился под действием алкоголя и осознает все, что натворил.

"Мне просто стыдно за эту драку. Я даже не хочу об этом вспоминать. Был пьян. Я сейчас встречусь с потерпевшим, буду просить прощения", — говорит нападавший.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".

Напомним, ранее сообщалось, что военком из Закарпатья заставлял солдат строить себе имение. Как указывает пресс-служба ГБР, военком по меньшей мере с начала марта 2023 года "командировал" подчиненных на строительство дома. Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении.

Также сообщалось, что в Одесской области в воинской части офицер избил военнослужащего. К следователям поступила информация, что после драки в воинской части в больницу госпитализирован военнослужащий с серьезными ушибами головы. Сотрудники Государственного бюро расследований провели следственные действия, изъяли видеозаписи инцидента, опросили свидетелей, а также поговорили с пострадавшим в больнице.

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массовая драка новости Ивано-Франковска
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