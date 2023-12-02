Все лицо было в крови: на Прикарпатье жестоко избили военного, похоронившего сына

На военного набросился пьяный водитель, которому не понравилось то, что "военная машина медленно едет".

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В Ивано-Франковской области до крови избили военного / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Ивано-Франковской области мужчина набросился на военного, который приехал с фронта и похоронил своего погибшего на войне сына. После избиение посреди улицы у военного все лицо было в крови. Об этом сообщает Суспільне.

Все произошло 30 ноября в городе Тлумаче на Прикарпатье. Пьяному водителю не понравилось, что мужчина за рулем военной машины очень "медленно едет", а сама машина "слишком большая". Он устроил скандал и напал на военного, нанося удары в голову.

Оттянуть пьяного водителя от военного пытались мужчины, которые увидели инцидент. Успокоить нападавшего не получалось даже правоохранителям, приехавших на место драки. Даже перед полицейскими мужчина пытался ударить военного и толкал правоохранителей.

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Что говорят родные пострадавшего

Дочь военного Алиса Андрусяк узнала об избиении отца из соцсетей, где на тот момент уже опубликовали видео. Она рассказала, что отец даже не хотел писать заявление в полицию, ведь просто хотел покоя.

"Я считаю, что он очень достойно вышел из этой ситуации, но мужчина не давал ему покоя. Он был очень пьяным, оскорбительно говорил к папе. Он похоронил сына, прошел очень тяжелые бои, был "на нуле". У него — очень большие проблемы со здоровьем. Папа просто хочет покоя. Но я, как дочь, не могу это оставить. Это — очень унизительно. Я горжусь папой, что он выдержал это достойно и не "дал сдачи". Он повел себя, как военный", — говорит девушка.

Оказалось, что у пострадавшего мужчины рана на носу и перелом костей спинки носа.

Что говорит нападавший мужчина

Мужчина, который напал на военного, рассказал свою историю того, что произошло. Он признался, что в тот момент находился под действием алкоголя и осознает все, что натворил.

"Мне просто стыдно за эту драку. Я даже не хочу об этом вспоминать. Был пьян. Я сейчас встречусь с потерпевшим, буду просить прощения", — говорит нападавший.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".

Напомним, ранее сообщалось, что военком из Закарпатья заставлял солдат строить себе имение. Как указывает пресс-служба ГБР, военком по меньшей мере с начала марта 2023 года "командировал" подчиненных на строительство дома. Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении.

Также сообщалось, что в Одесской области в воинской части офицер избил военнослужащего. К следователям поступила информация, что после драки в воинской части в больницу госпитализирован военнослужащий с серьезными ушибами головы. Сотрудники Государственного бюро расследований провели следственные действия, изъяли видеозаписи инцидента, опросили свидетелей, а также поговорили с пострадавшим в больнице.

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